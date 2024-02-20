Украинские обменники резко переписали курс: сколько теперь стоит доллар
На фоне повышения Нацбанком официального курса доллара до исторического уровня, американская валюта в украинских банках и обменниках значительно подорожала. Так, в полдень 20 февраля обменники покупают ее в среднем по 38,59 грн, что на 34 коп. дороже, чем днем ранее. А продают по средним 38,75 грн – сразу на 40 коп. дороже.
Значительные изменения произошли и в банках. Они выставили стоимость наличного доллара на среднем уровне 38,15/38,6 грн (покупка/продажа), что:
- на 25 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;
- на 20 коп. в продаже.
В целом же крупные учреждения покупают доллар по 37,7-38,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 38,05 грн;
- Ощадбанк – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 38,15 грн;
- Райффайзен Банк – 37,9 грн;
- Укргазбанк – 38,2 грн;
- ПУМБ – 38,1 грн;
- Сенс Банк – 38,4 грн;
- Укрсиббанк – 38,1 грн;
- Универсал Банк – 37,7 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38 грн;
- OTP Bank – 38 грн.
Продают же они ее по 38,6-38,85 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,65 грн;
- Ощадбанк – 38,8 грн;
- Укрэксимбанк – 38,75 грн;
- Райффайзен Банк – 38,64 грн;
- Укргазбанк – 38,6 грн;
- ПУМБ – 38,6 грн;
- Сенс Банк – 38,85 грн;
- Укрсиббанк – 38,7 грн;
- Универсал Банк – 38,8 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,7 грн;
- OTP Bank – 38,65 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Что сделал с курсом НБУ
В то же время НБУ обновил исторический рекорд официального курса доллара. На 20 февраля он выставил его на уровне 38,28 грн, что:
- сразу на 31 коп. превышает текущий;
- на 5 коп. выше предыдущего рекорда, установленного 10 января 2024 года.
Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Фиксированного курса не будет
В то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ...Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал Николайчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 1 декабря 2023 года в Украине действуют новые правила продажи населению наличной валюты. Теперь украинцы могут купить в банках и обменниках столько, к примеру, долларов, сколько им нужно.
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