Украину поделят на 9 макрорегионов: как будет выглядеть карта и что это изменит

Украина до конца 2025-го предоставит ЕС обновленное предложение по статистическим макрорегионам. Это предложение предусматривает создание 9 макрорегионов. При этом на административное деление, органы местного самоуправления, местные советы это никак не повлияет.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Виталий Безгин, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Отметим, речь идет о номенклатуре территориальных единиц для статистики (NUTS), которую используют в европейских странах для сбора, составления и распространения гармонизированной региональной статистики.

Украина передает такое разделение в ЕС для работы со структурными фондами Европейского Союза и механизмами Фонда сплочения. "Мы вышли на конструктивное взаимодействие с Госстатом по этому вопросу", – пояснил нардеп.

Какая структура предлагается:

Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.

Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.

Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.

Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.

Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.

Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.

Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.

Макрорегион 8: Волынская область, Ривненская область, Житомирская область.

Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.

"Сразу отмечу несколько важных вещей: это не перечеркивает работу Министерства развития громад и территорий Украины и экспертов по безопасности макрорегионов как основы государственной региональной политики. Очень ждем появления постановления. Никаких советов или администраций на макрорегиональном уровне не будет. Областные советы и администрации не потеряют никаких полномочий", – отметил Безгин.

В то же время рассматривают возможность создания на этом уровне проектных офисов для работы с европейскими программами. Это может быть либо замещение, либо реформирование агентств регионального развития.

Как ранее писал OBOZ.UA, для обновления и актуализации Государственной стратегии регионального развития (ГСРР) привлекли 300 экспертов, которые представляли 60 организаций. Это позволило сформировать системное и консенсусное видение регионального развития.

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