Децентрализация, обновление стратегии развития и 22 млрд громадам: команда Кубракова отчиталась о результатах

За время своей работы команда министерства регионального восстановления и инфраструктуры, которую возглавлял Александр Кубраков, многого достигла: ввела справедливый и прозрачный механизм для определения приоритетности инфраструктурных проектов, обновила Государственную стратегию регионального развития и выделила местным громадам почти 22 миллиарда.

Об этом рассказала заместитель министра инфраструктуры Кубракова Александра Азархина.

По ее словам, для обновления и актуализации Государственной стратегии регионального развития (ГСРР) министерство привлекло 300 экспертов, представлявших 60 организаций. Это позволило сформировать действительно системное и консенсусное видение регионального развития.

"Впервые была проведена системная работа по определению функциональных типов территорий с учетом наших реалий и выделена "территории восстановления". Но проект постановления Минвосстановления об усовершенствовании определения территорий восстановления "завис" на рассмотрении в Секретариате Кабмина", – сообщила Азархина.

Кроме того, была начата работа над планом мероприятий к стратегии, где особое внимание уделяется анализу имеющихся источников финансирования и инвестиционных приоритетов региональной политики. Также был утвержден план мероприятий по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2024-2027 годы.

Дорожная карта децентрализации не только определяет направления продолжения реформы и конкретные нормотворческие шаги для этого, но и создает необходимое правовое поле для восстановления и развития громад в военный и послевоенный период. Она включает в себя усовершенствование финансовых инструментов, доступных громадам, усиление прав и возможностей громад, развитие инструментов местной демократии, в том числе цифровых, а также обеспечение законности и прозрачности решений", – указала Азархина.