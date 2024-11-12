Украинцев предупредили о проблемах с пересечением границы: какой пункт пропуска закроют 13 ноября

Пункт пропуска Маяки-Удобне – Паланка на границе с Молдовой 13 ноября не будет работать в течение 5 часов. Причина – установка дизельного генератора молдавской стороной.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: пропуск на пункте будет невозможным с 14:00 до 19:00.

"По информации таможенных органов Республики Молдова, в связи с проведением 13 ноября 2024 работ по установке нового дизельного генератора, пункт пропуска "Маяки-Удобне – Паланка" с 14:00 до 19:00 функционировать не будет. Просим учесть данную информацию при планировании поездок", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение обнародовали в Госпогранслужбе Украины. "По информации молдавских коллег, 13 ноября 2024 с 14:00 по 19:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска будет отключено электропитание", – говорится в сообщении.

Пограничники предупреждают, что в связи с этим проводить пропускные операции с документами будет невозможно. Они рекомендуют украинцам в указанное время выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

В то же время на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

А на польском переходе в Дорогуске также возникли проблемы из-за ремонта дорожного покрытия. Ожидается, что работы продлятся до 14 ноября, что будет усложнять движение транспорта в обе стороны.

Также на пункте пропуска "Устилуг – Зосин" были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация усугубляется еще и техническими проблемами с базой данных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снизили стоимость доставки документов – прежде всего, загранпаспортов – для граждан, проживающих за границей. Теперь это обойдется в 6 долларов плюс 10 грн НДС.

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