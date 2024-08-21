В Украине резко изменили стоимость доставки загранпаспортов: кого затронут новые цены

В Украине снизили стоимость доставки документов – прежде всего, загранпаспортов – для граждан, проживающих за границей. Теперь это будет стоить 6 долларов + 10 грн НДС.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. Он напомнил: до этого пересылка документа составляла от 70 до более 100 долларов.

"Подписал крайне важный меморандум о сотрудничестве между "Укрпочтой" и Министерством иностранных дел, который, помимо прочего, полностью изменит сервис доставки паспортов более чем в 230 странах и территориях мира. Цена будет фиксированной и низкой – всего 6 долларов +10 гривен НДС за паспорт вместо 70-100+ долларов, как это было раньше", – рассказал Смилянский.

При этом он подчеркнул: также ускорится доставка документов. Теперь она будет составлять:

7-10 дней по Европе;

10-14 дней в США, Канаде и т.д.

"Пока что паспорта будут доставляться в посольства и консульства. А после изменения законодательства сможем доставлять домой благодаря сети в 660 000 отделений по всему миру", – отметил гендиректор "Укрпочты".

Оплатить же доставку, рассказал он, можно будет в личном кабинете на сайте "Укрпочты". Соответствующая программа начнет работать с сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине вступил в силу закон №3709-ІХ, предусматривающий, в частности, установление единого размера админсбора при одновременном оформлении внутреннего и загранпаспорта. А кроме того, унификацию стоимости оформления паспорта в случае обращения за границей в представительство ГП "Документ" – в таких случаях платить нужно будет столько же же, как и на территории Украины. Причем для получения как внутреннего, так и загранпаспорта.

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