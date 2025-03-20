Украинцам будет труднее пересечь границу с ЕС: на каком пункте пропуска ограничат движение

Украинцам может быть труднее пересечь границу с Польшей на автомобиле. Из-за ремонта покрытия в одном из пунктов пропуска будет ограничено движение транспортных средств в направлении Украины.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, отметив, что в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" на границе с Польшей начнется ремонт цементобетонного покрытия. Работы ориентировочно будут продолжаться с 24 марта по 1 мая.

"С 24 марта 2025 года в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей начнется ремонт цементобетонного покрытия. В связи с этим будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств полосой движения в направлении въезда в Украину", – отметили таможенники.

Впрочем, прогнозируется, что ограничения не должны существенно повлиять на трафик грузов через таможенный пост Ягодин. "Однако предлагаем учесть это обстоятельство при планировании перевозок", – обратились в таможенной службе.

Открыли єЧергу для пересечения границы грузовиками

В Украине запустили запись для пересечения границы грузовиками массой более 7,5 тонн в рамках системы есть Очередь. Водителям следует знать, что грузовики, перевозящие товары и следующие пустыми, будет проходить в разные очереди.

Чтобы пересечение границы происходило более прогнозируемо, а на границе не образовывались пробки, отдельную запись открыли на пяти крупнейших пунктах пропуска, расположенных на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. А именно:

Ужгород – Вишнее Немецкое (Словакия) , 11 марта, 12:00;

, 11 марта, 12:00; Краковец – Корчёва (Польша) , 18 марта, 12:00;

, 18 марта, 12:00; Шегини – Медика (Польша) , 18 марта, 12:00;

, 18 марта, 12:00; Рава-Русская – Гребенное (Польша) , 18 марта, 12:00;

, 18 марта, 12:00; Чоп – Захонь (Венгрия), 25 марта, 12:00.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 27 февраля украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, пропускают через границу на общих основаниях. После принятого решения Кабмина, водителям транспортных средств не получится покинуть страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства.

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