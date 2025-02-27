Для некоторых мужчин изменили условия пересечения границы Украины: какая норма больше не действует

Укринских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, будут пропускать через границу на общих основаниях – соответствующее решение приняли в Кабмине. При этом речь идет только о водителях транспортных средств – т.е., покинуть страну без специального разрешения под предлогом, к примеру, волонтерства, не будучи водителем-перевозчиком, не выйдет.

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Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Там отметили: ранее решение о выезде таких категорий украинцев принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями.

"Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины. Отныне во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях", – говорится в сообщении.

Кому нужно предъявлять военно-учетный документ для получения паспорта за границей

В то же время, Государственная миграционная служба опубликовала разъяснения: мужчинам в возрасте 18-60 лет, подавших документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", будут выдавать изготовленные паспорта за границей без предъявления военно-учетного документа. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов.

"Государственная миграционная служба передает информацию о таких лиц Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии. Что это значит для украинцев за границей? Те, кто подал документы до 25 апреля 2024 года, могут получить свои изготовленные паспорта", – объяснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, с 24 июля 2024 года зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин с обязательной верификацией через приложение "Резерв+". А также подтверждением действительных военно-учетных документов.

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