В Украине изменили правила прохождения границы с ЕС: что необходимо знать
В Украине запустили запись для пересечения границы грузовиками массой более 7,5 тонн в рамках системы есть Очередь. Водителям следует знать, что грузовики, перевозящие товары и следующие пустыми, будет происходить в разные очереди.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Отмечается, что такое решение приняли, чтобы пересечение границы пересекалось более прогнозируемо, а на границе не образовывались пробки.
Кроме того, отдельная запись будет открыта на пяти крупнейших пунктах пропуска, расположенных на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. , а именно:
- Ужгород – Вишнее Немецкое (Словакия), 11 марта, 12:00;
- Краковец – Корчёва (Польша), 18 марта, 12:00;
- Шегини – Медика (Польша), 18 марта, 12:00;
- Рава-Русская – Гребенное (Польша), 18 марта, 12:00;
- Чоп – Захонь (Венгрия), 25 марта, 12:00.
"Важно, что грузовики, перевозящие товары с особым режимом хранения и забирающие груз незадолго до пересечения границы, должны регистрироваться в очередь для загруженных. Тогда есть Очередь верифицирует соответствующий код груза и очередь будет сохранена", - подчеркнули в Минразвития.
Масштабирование естьОчереди: условия для пересечения границы грузовиками от 3,5 тонн
С 11 марта и до конца месяца система будет действовать на все лицензированные грузовые транспортные средства, включая автомобили массой от 3,5 тонн. Масштабирование будет проходить в три этапа: 11, 18 и 25 марта. В эти дни в 12:00 будет открываться запись в системе есть Очередь для регистрации грузовиков более 3,5 тонн. Для этого будут созданы отдельные очереди под соответствующим названием.
В частности, 11 марта начнется запись в ЕС для пересечения границы на пунктах пропуска:
- Смельница – Кросьценко (Польша);
- Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);
- Малый Березный – Убля (Словакия);
- Лужанка – Берегшурань (Венгрия);
- Дьяково – Халмеу (Румыния);
- Виноградовка – Вулканешты (Молдова).
18 марта запись будет открыта на следующих пунктах пропуска:
- Грушев – Будомеж (Польша);
- Красноильск – Возраст де Сус (Румыния);
- Дьяковцы – Раковец (Румыния);
- Мамалыга – Кривая (Молдова);
- Могилев-Подольский – Отач (Молдова);
- Августовское 1 – Басарабяска (Молдова);
- Новые Трояне – Чадыр-Лунга (Молдова);
- Табаки – Мирное (Молдова).
Последний этап масштабирования начнется 25 марта, также в 12:00. Тогда зарегистрировать на пересечение границы грузовика массой от 3,5 тонн можно на пунктах пропуска:
- Угринов – Долгобычев (Польша);
- Нижанковичи – Мальховичи (Польша);
- Чоп – Захонь (Венгрия);
- Порубное – Сирет (Румыния);
- Россошаны – Бричень (Молдова);
- Староказачье – Тудора (Молдова);
- Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);
- Рени – Джурджулешты (Молдова);
- Орловка – Исакча (Румыния).
Также OBOZ.UA сообщал, что с марта украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, будут пропускаться через границу на общих основаниях. При этом речь идет только о водителях транспортных средств – то есть оставить страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства, не являясь водителем-перевозчиком, не получится.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!