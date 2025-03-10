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В Украине изменили правила прохождения границы с ЕС: что необходимо знать

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
5,1 т.
Некоторым мужчинам упростили пересечение границы

В Украине запустили запись для пересечения границы грузовиками массой более 7,5 тонн в рамках системы есть Очередь. Водителям следует знать, что грузовики, перевозящие товары и следующие пустыми, будет происходить в разные очереди.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Отмечается, что такое решение приняли, чтобы пересечение границы пересекалось более прогнозируемо, а на границе не образовывались пробки.

Кроме того, отдельная запись будет открыта на пяти крупнейших пунктах пропуска, расположенных на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. , а именно:

  • Ужгород – Вишнее Немецкое (Словакия), 11 марта, 12:00;
  • Краковец – Корчёва (Польша), 18 марта, 12:00;
  • Шегини – Медика (Польша), 18 марта, 12:00;
  • Рава-Русская – Гребенное (Польша), 18 марта, 12:00;
  • Чоп – Захонь (Венгрия), 25 марта, 12:00.

"Важно, что грузовики, перевозящие товары с особым режимом хранения и забирающие груз незадолго до пересечения границы, должны регистрироваться в очередь для загруженных. Тогда есть Очередь верифицирует соответствующий код груза и очередь будет сохранена", - подчеркнули в Минразвития.

Масштабирование естьОчереди: условия для пересечения границы грузовиками от 3,5 тонн

С 11 марта и до конца месяца система будет действовать на все лицензированные грузовые транспортные средства, включая автомобили массой от 3,5 тонн. Масштабирование будет проходить в три этапа: 11, 18 и 25 марта. В эти дни в 12:00 будет открываться запись в системе есть Очередь для регистрации грузовиков более 3,5 тонн. Для этого будут созданы отдельные очереди под соответствующим названием.

В частности, 11 марта начнется запись в ЕС для пересечения границы на пунктах пропуска:

  • Смельница – Кросьценко (Польша);
  • Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия);
  • Малый Березный – Убля (Словакия);
  • Лужанка – Берегшурань (Венгрия);
  • Дьяково – Халмеу (Румыния);
  • Виноградовка – Вулканешты (Молдова).

18 марта запись будет открыта на следующих пунктах пропуска:

  • Грушев – Будомеж (Польша);
  • Красноильск – Возраст де Сус (Румыния);
  • Дьяковцы – Раковец (Румыния);
  • Мамалыга – Кривая (Молдова);
  • Могилев-Подольский – Отач (Молдова);
  • Августовское 1 – Басарабяска (Молдова);
  • Новые Трояне – Чадыр-Лунга (Молдова);
  • Табаки – Мирное (Молдова).

Последний этап масштабирования начнется 25 марта, также в 12:00. Тогда зарегистрировать на пересечение границы грузовика массой от 3,5 тонн можно на пунктах пропуска:

  • Угринов – Долгобычев (Польша);
  • Нижанковичи – Мальховичи (Польша);
  • Чоп – Захонь (Венгрия);
  • Порубное – Сирет (Румыния);
  • Россошаны – Бричень (Молдова);
  • Староказачье – Тудора (Молдова);
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга (Молдова);
  • Рени – Джурджулешты (Молдова);
  • Орловка – Исакча (Румыния).

Также OBOZ.UA сообщал, что с марта украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, будут пропускаться через границу на общих основаниях. При этом речь идет только о водителях транспортных средств – то есть оставить страну без специального разрешения под предлогом, например, волонтерства, не являясь водителем-перевозчиком, не получится.

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