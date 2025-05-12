Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно изменили курс доллара. В полдень понедельника 12 мая там определили его в средние 41,1/41,63 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. ниже в покупке, но на 8 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 9 числа.

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А вот в банках изменений не произошло. Как и раньше, курс здесь составляет средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа).

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,69-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,75 грн;

Райффайзен Банк – 41,69 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,75 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,85 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 40,75-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,15 грн;

Райффайзен Банк – 41,45 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,75 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,25 грн;

Таскомбанк – 41,25 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по доллару на неделю

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (12-18 мая) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. Таким образом:

В банках ожидается рост курса в продаже.

В обменниках – рост в покупке при снижении в продаже.

В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн. в банках и до 0,3 грн в обменниках. А разница между курсами купли и продажи будет оставаться в пределах до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Валютный рынок сохранит признаки относительной стабильности и прогнозируемости. Курсовые изменения будут происходить в духе режима "управляемой гибкости": минимальные и разнонаправленные – то будут расти, то будут несколько снижаться", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. В банковском секторе считают, что к концу мая он может вырасти к уровню 41,6-42 грн. В то же время, на понедельник 12 мая же Нацбанк обновил его до 41,55 грн.

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