Ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться

В Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. В банковском секторе считают, что к концу мая он вырасти к уровню 41,6-42 грн. В то же время, на понедельник 12 мая же Нацбанк обновил его до 41,55 грн, что на 3 коп. выше текущего (который будет действовать и на выходных).

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Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в целом в мае на валютный рынок будет влиять несколько факторов. В частности:

Ожидаемое прекращение действия льгот ЕС для украинского экспорта (это может произойти с 5 июня).

Рост потребительских цен.

Впрочем, подчеркнул банкир, рынок будет находиться под надежной защитой НБУ. Дело в том, что продолжит действовать режим управляемой гибкости, который:

фактически исключает резкие изменения на рынке;

направлен на достижение баланса между спросом и предложением.

"Мы предполагаем, что со второй половины месяца курс может вырасти на 1%. Так что до конца мая курс может выйти на уровень 41,6-42 грн/доллар", – резюмировал Лесовой.

Что будет с курсом доллара в банках и обменниках

В то же время, отметил он, на следующей неделе (12-18 мая) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн.

Вечером же 9 мая банки определили курс валюты в средние 41,2/41,8 грн (покупка/продажа). Обменники – 41,13/41,55 грн (покупка/продажа). Таким образом:

в банках ожидается рост курса в продаже;

в обменниках – рост в и покупке, и в продаже.

"Валютный рынок сохранит признаки относительной стабильности и прогнозируемости. Курсовые изменения будут происходить в духе режима "управляемой гибкости": минимальные и разнонаправленные – то будут расти, то будут несколько снижаться", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в финансовом секторе считают, что облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) являются лучшим активом для инвестиций. А вот в доллар вкладываться там не советуют – ведь из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа доверие к американской валюте подорвано.

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