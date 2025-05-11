Следует готовиться к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (12-18 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 10 мая они покупали доллар по среднему курсу 40,73 грн, а продавали по 41,6 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке.

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В банках же ожидается снижение курса в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,2-41,6.

Вечером 10 мая они покупали доллар в среднем по 41,2 грн. А продавали по 41,78 грн.

В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн. в банках и до 0,3 грн в обменниках. А разница между курсами купли и продажи будет оставаться в пределах до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Валютный рынок сохранит признаки относительной стабильности и прогнозируемости. Курсовые изменения будут происходить в духе режима "управляемой гибкости": минимальные и разнонаправленные – то будут расти, то будут несколько снижаться", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркивается, на следующей неделе на валютный рынок будут влиять несколько факторов. В частности:

Развитие украинской экономики.

Стратегия НБУ.

"На фоне активизации в основных отраслях, формирующих ВВП страны (ОПК, строительство, аграрный сектор и т.п.), весомой будет роль регулятора. Который будет принимать необходимые меры для установления баланса между спросом и предложением", – объяснил банкир.

В целом же, отметил он, не исключается, что следствием активной роли регулятора станет удовлетворение спроса и минимизация курсовых изменений. Хотя они и будут происходить ежедневно.

"А еще до 20 мая – предельного срока уплаты налогов – спрос будет естественно ниже. А курсовые колебания будут касаться нижних границ допустимых колебаний", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, в апреле на валютном рынке Украины не ожидается значительных изменений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую. А потому в ближайшее время украинцам не стоит опасаться валютного кризиса.

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