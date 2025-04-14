Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара. В полдень 14 апреля они определили его в средние 40,6/41,28 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке и на 3 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 11 апреля.

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Подешевел наличный доллар и в банках. Там его выставили на среднем уровне 41,05/41,65 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,48-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,48 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,67 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают они ее по 40,7-41,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 41,05 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41 грн;

Прокредит Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцам стоит готовиться к новому курсу

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (14-20 апреля) курс доллара как в банках, так и в обменниках будет находиться в пределах 40,7-41,5 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается рост как в покупке, так и в продаже;

в банках – снижение и в покупке, и в продаже.

"В течение недели любые ажиотажные проявления на валютном рынке почти исключены. В условиях войны Нацбанк остается основным и наиболее влиятельным его участником, а значит, курсовые изменения не станут "сюрпризом" для граждан. Ситуация будет развиваться в соответствии с экономическими и монетарными обстоятельствами", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул: никакие политические, международные или военные обстоятельства "не помешают стабильности на валютном рынке". Ведь, по его словам, задавать тон на нем будут:

монетарные меры НБУ;

развитие экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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