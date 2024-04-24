Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар – прежде всего в покупке. Утром 24 апреля они выставили средний курс на уровне 39,4/39,95 грн (покупка/продажа). Это на 27 коп. дороже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.

А вот в банках американская валюта подешевела. Так, утром 24 апреля они покупают наличный доллар в среднем по 39,45 грн, а продают по 39,9 грн. Это дешевле:

на 5 коп. в покупке, чем днем ранее;

на 15 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 39,79-39,95 грн:

ПриватБанк – 39,9 грн;

Укрэксимбанк – 39,95 грн;

ПУМБ – 39,99 грн;

Сенс Банк – 39,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,79 грн.

Покупают ее по 39,3-39,5 грн, в частности:

Приватбанк – 39,3 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ – 39,5 грн;

Сенс Банк – 39,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,3 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Официальный курс резко снизился

Официальный курс снизился сразу на 20 коп. На 24 апреля НБУ обновил его до 39,58 грн. До этого курс 2 дня находился на своем историческом пике – 39,78 грн.

Зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при действии режима управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону – нормальное явление. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет дальше

По словам аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (26 апреля) украинские банки могут существенно изменить курс наличного доллара. Причем неравномерно: снизить в продаже и повысить в покупке. Ожидается, что стоимость наличного доллара будет колебаться в пределах от 39,2 до 40,7 грн.

Похожая ситуация будет наблюдаться и в обменниках. Прогнозируется, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 39,35-40,65 грн.

В целом, отметил Козырев, у Нацбанка есть определенный запас прочности для поддержания стабильности гривни. Однако, подчеркнул он, для всех участников рынка "для стратегического планирования" важны результаты:

решений американского политикума о помощи Украине;

переговоров о возможной реструктуризации внешних долгов страны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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