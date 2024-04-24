Украинские обменники ощутимо переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских обменниках ощутимо подорожал доллар – прежде всего в покупке. Утром 24 апреля они выставили средний курс на уровне 39,4/39,95 грн (покупка/продажа). Это на 27 коп. дороже в покупке и на 9 коп. в продаже, чем днем ранее.
А вот в банках американская валюта подешевела. Так, утром 24 апреля они покупают наличный доллар в среднем по 39,45 грн, а продают по 39,9 грн. Это дешевле:
- на 5 коп. в покупке, чем днем ранее;
- на 15 коп. – в продаже.
В целом крупные учреждения продают валюту по 39,79-39,95 грн:
- ПриватБанк – 39,9 грн;
- Укрэксимбанк – 39,95 грн;
- ПУМБ – 39,99 грн;
- Сенс Банк – 39,9 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,79 грн.
Покупают ее по 39,3-39,5 грн, в частности:
- Приватбанк – 39,3 грн;
- Укрэксимбанк – 39,35 грн;
- ПУМБ – 39,5 грн;
- Сенс Банк – 39,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,3 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Официальный курс резко снизился
Официальный курс снизился сразу на 20 коп. На 24 апреля НБУ обновил его до 39,58 грн. До этого курс 2 дня находился на своем историческом пике – 39,78 грн.
Зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при действии режима управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону – нормальное явление. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Что будет дальше
По словам аналитика Алексея Козырева, до конца текущей рабочей недели (26 апреля) украинские банки могут существенно изменить курс наличного доллара. Причем неравномерно: снизить в продаже и повысить в покупке. Ожидается, что стоимость наличного доллара будет колебаться в пределах от 39,2 до 40,7 грн.
Похожая ситуация будет наблюдаться и в обменниках. Прогнозируется, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 39,35-40,65 грн.
В целом, отметил Козырев, у Нацбанка есть определенный запас прочности для поддержания стабильности гривни. Однако, подчеркнул он, для всех участников рынка "для стратегического планирования" важны результаты:
- решений американского политикума о помощи Украине;
- переговоров о возможной реструктуризации внешних долгов страны.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.
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