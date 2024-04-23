Банки готовят заметное изменение курса: что будет с долларом в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели (26 апреля) украинские банки могут существенно изменить курс наличного доллара. Причем неоднородно: снизить в продаже и повысить в покупке. В экспертной среде ожидают, что стоимость наличного доллара будет колебаться в пределах от 39,2 до 40,7 грн. Вечером же 23 апреля они покупают валюту в среднем по 39,5 грн, а продают по 39,97 грн.

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: похожая ситуация будет наблюдаться и в обменниках.

Прогнозируется, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 39,35 до 40,65 грн. Вечером же 23 апреля они выставили курс на среднем уровне 39,3/39,87 грн (покупка/продажа).

При этом, отметил эксперт, основная часть обменников будет работать со спредом (разница между курсами продаж и покупки) в пределах 20-35 коп. А из-за значительных колебаний украинского межбанка по доллару и евро, а также скачков пары евро/доллар на внешних рынках "во все дни этой недели будет наблюдаться широкая разница ценников по доллару".

В целом, отметил Козырев, у Нацбанка есть определенный запас прочности для поддержания стабильности гривни. Однако, подчеркнул он, для всех участников рынка "для стратегического планирования" важны результаты :

решений американского политикума о помощи

переговоров по возможной реструктуризации внешних долгов страны.

Официальный курс резко снизился

В то же время официальный курс снизился сразу на 20 коп. На 24 апреля НБУ обновил его до 39,58 грн. До этого же курс 2 дня находился на своем историческом пике – 39,78 грн.

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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