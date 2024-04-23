Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

В украинских банках подешевел наличный доллар. Утром 23 апреля они выставили его курс на среднем уровне 39,5/40,05 грн (покупка/продажа). Что на на 10 коп. дешевле в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Крупные же учреждения покупают наличный доллар по 39,3-39,7 грн. Так:

ПриватБанк – 39,3 грн;

Укрэксимбанк – 39,35 грн;

ПУМБ – 39,7 грн;

Сенс Банк – 39,6 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,3 грн.

Продают же они его по 39,9-40,2 грн. В частности:

Приватбанк – 39,9 грн;

Укрэксимбанк – 39,95 грн;

ПУМБ – 40,2 грн;

Смысл Банк – 40 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,9 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс доллара выставили обменники

Обменники же определили стоимость американской валюты в средние 39,13/39,86 грн. Что:

сразу на 46 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 31 коп. – в продаже.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В целом, по ожиданиям банковского сектора, с 22 по 30 апреля стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-40 грн. А ежедневные курсовые изменения будут в пределах последних нескольких недель. В частности:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Разница же между курсами купли и продажи составит до 50-60 коп. в банках. И до 0,6-1 грн в обменниках.

"На фоне малозаметных и отчасти привычных курсовых колебаний на наличном рынке может активизироваться краткосрочный тренд на увеличение предложения, что может несколько снизить текущие курсы. Однако этот процесс не произойдет внезапно и может растянуться как минимум на 7-10 дней. Другие характеристики валютного рынка останутся "изменчивыми" и не будут выбиваться за имеющиеся тренды "живого", но в меру контролируемого рынка", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты.

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