Известная американская группа анонсировала свой первый концерт в Украине: где и когда он состоится

Американская металкор-группа Silent Planet впервые выступит в Украине с концертами. Коллектив анонсировал два эксклюзивных шоу в рамках летнего европейского турне, которые состоятся в июне 2026 года в Киеве и Львове.

Видео дня

О приезде группы сообщило концертное агентство Faine Events, а также сами музыканты в соцсетях. Это будет первый визит Silent Planet в Украину за всю историю существования группы.

Первый концерт состоится 20 июня 2026 года в Киеве на площадке Atlas. Специальными гостями вечера станут украинские группы Burned Time Machine и 0%Mercury.

На следующий день, 21 июня, Silent Planet выступит во Львове на локации Fest Republic, где вместе с ними сыграют Telema и Nora Plan.

"Как пустыня, внезапно изобилует цветами, так и этот июнь станет SUPERBLOOMом для украинской альтернативной сцены. Всего два эксклюзивных шоу с мощным локальными сапортами, не пропустите!" – отмечает концертное агентство в анонсе.

В обращении группы отмечается, что украинские концерты станут кульминацией их европейского лета. Музыканты также добавили, что солидарны с Украиной, завершив сообщение словами поддержки в адрес украинцев.

"Завершим двумя сольными концертами в непокоренной Украине, нашем единственном Серафиме", – написали музыканты.

Отметим, что Silent Planet хоть и поет в стиле металкора, однако они особенные из-за своей христианской тематики. Именно поэтому в обращении использование "Серафима" имеет библейское значение: в Библии серафимами называли ангелов с тремя парами крыльев, наиболее приближенных к Богу.

Кто такие Silent Planet

Silent Planet – один из самых влиятельных современных металкор-коллективов, который имеет более 100 миллионов прослушиваний в мире, выступал на ведущих фестивалях в США и Европе и получил статус Best Underground Band по версии музыкальной премии APMAs 2017.

С начала полномасштабного вторжения России Silent Planet поддерживает Украину. В 2022 году музыканты выпустили мерч с украинской символикой, средства с продажи которого направили на помощь украинским беженцам.

Летом 2025 года группа также представила трек Wick, запустив благотворительную кампанию в поддержку фонда "Возвращение детства". Именно в ней группа поет: "Ты сияешь, мой единственный Серафим".

Группа была основана в 2009 году в Калифорнии, а ее название происходит от романа Клайва Стейплза Льюиса "За пределы Молчаливой планеты".

Ранее OBOZ.UA писал, что иностранные музыканты Schiller приехали в Украину и устроили рейв на 4000 человек. Команда группы застала ночь с воздушными тревогами и обстрелами, но все равно провела запланированный концерт и не стала сразу покидать страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!