Украинские банки готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

В украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (14-20 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн. В то же время вечером 12 июля там покупали ее в среднем по 41,5 грн, а продавали по 41,95 грн. Таким образом, не исключается рост курса в продаже.

Видео дня

А вот в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,5-42,2 грн. Вечером же 12 июля стоимость доллара там определили в средние 40,86/41,8 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"Курс доллара останется достаточно стабильным. При этом будет действовать режим управляемой гибкости, фактически нивелирующий любые потенциальные кризисные явления, ведь Нацбанк через механизм валютных интервенций уравновешивает спрос и предложение", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

При этом он выразил мнение, что сам режим управляемой гибкости, "сочетающий в себе элементы регулирования и свободного рынка", является достаточно эффективным в условиях войны. Ведь:

Любые курсовые изменения, "вызванные объективными факторами", происходят без резких движений вверх или вниз.

Международные резервы позволяют Нацбанку действовать в соответствии с ситуацией – увеличивая или уменьшая объем валютных интервенций.

"Как и все время с начала введения этого режима, текущие изменения могут происходить в разные стороны: курс может периодически расти и снижаться, однако это не будет представлять глобальной угрозы. То есть, вряд ли мы увидим изменение курсовых ориентиров", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!