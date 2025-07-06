Украинцев обманывают при обмене валют: какую схему часто используют в обменниках

Украинские обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от их года выпуска – банкноты, к примеру, и 1996-го, и 2013 года должны принимать по одинаковой стоимости. Если же обменник использует разные курсы, то действует вопреки законодательству. За что должен быть наказан.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он объяснил: сама же причина, по которой обменники выставляют разные курсы, не имеет ничего общего с реальной экономикой – поскольку направлена исключительно "на получение дополнительной маржинальности".

"Это (множественные курсы. – Ред.) вымысел и манипуляция. Оно не имеет ничего общего с законодательством", – подчеркнул нардеп.

При этом он признал: подобные махинации присущи не только подпольным обменным пунктам. По его словам, таким занимаются и легальные.

Тем не менее, заверил нардеп, Нацбанк "очень жестко реагирует на такие вещи". Однако, акцентировал он, только если речь идет о "белых" обменниках.

"А что касается нелегальных, регулятор не может. Это должны правоохранители делать", – объяснил Гетманцев.

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки

В то же время, некоторые доллары банки и обменники могут не принимать на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

В частности, сообщили в НБУ, речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же с типографскими недостатками.

Также не будут принимать поддельные банкноты. Все остальные же купюры – "даже смятые, немного загрязненные или потертые", – подлежат обмену.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине стало больше поддельных купюр иностранной валюты. По данным НБУ, крайне низкий уровень изъятия поддельных банкнот иностранной валюты, наблюдавшийся в 2022-2023 годах, по итогам 2024 года почти вернулся к уровню 2021 года. При этом "любимой" валютой у мошенников стал доллар.

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