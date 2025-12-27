Украине нужно на восстановление $700-800 млрд: Зеленский рассказал об американо-украинском фонде

Украине нужно на восстановление примерно 700-800 млрд долларов. При этом планируют создать целый ряд фондов, в том числе и американо-украинский фонд.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 27 декабря, отвечая на вопросы журналистов. "Мы работаем прежде всего над дорожной картой процветания Украины. Наше видение вместе с Соединенными Штатами Америки до 2040 года, ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем процветании", – отметил он.

Президент также добавил, что есть много планов, которые касаются экономики. "Там главные аспекты и направления: это наши национальные цели, там и ожидания продолжительности жизни, возвращение беженцев, это ВВП на душу населения, это новые рабочие места, это также гарантии безопасности, далее – направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегии макроэкономической стабильности. Мы рассчитываем, что нам нужны на восстановление где-то 700-800 миллиардов. Есть стратегия на большую сумму, но я пока не хочу об этом подробнее говорить", – добавил Зеленский.

С США есть общее видение о необходимости создать несколько фондов:

фонд восстановления Украины,

суверенная инвестиционная платформа Украины,

фонд развития Украины, фонд роста и возможностей Украины.

"И мы планируем, чтобы у нас был американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. А также проговаривают группы вопрос фонда человеческого капитала и поддержки возвращения", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на послевоенное восстановление Украины нужно более $520 миллиардов, что почти равно трем годовым ВВП страны, и эта сумма определена на основе последнего отчета Всемирного банка. Власти уже работают над привлечением средств через международную помощь.

