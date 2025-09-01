"Это огромные деньги": Гетманцев рассказал, сколько будет стоить послевоенное восстановление Украины

На послевоенное восстановление Украины нужно более $520 миллиардов, что почти равно трем годовым ВВП страны, и эта сумма определена на основе последнего отчета Всемирного банка. Власти уже работают над привлечением средств через международную помощь, ведь восстановление началось еще во время войны и должно приблизить Украину к стандартам ЕС.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. Нардеп подчеркнул, что эта сумма является колоссальной и фактически равна почти трем годовым ВВП Украины.

"Это огромные деньги, но для сравнения – это чуть меньше, чем три наших ВВП", – подчеркнул он. Именно поэтому правительство уже сейчас активно работает над тем, чтобы привлечь международные ресурсы, не дожидаясь завершения войны.

Гетманцев напомнил, что процесс восстановления не откладывается на "после победы" – он уже идет. Речь идет о поддержке отраслей, способных стать локомотивами экономического развития, а также о создании новых механизмов для инвестиций. В частности, Верховная Рада недавно приняла закон о Defensity, который должен создать условия для развития оборонно-промышленного комплекса на уровне лучших мировых стандартов.

"Мы хотим, чтобы украинский ОПК стал одним из самых мощных в мире. Это не только вопрос безопасности, но и драйвер для экономики", – отметил Гетманцев.

По его словам, правительство и парламент уже имеют конкретный план действий, направленный на восстановление и модернизацию страны. Речь идет не только о восстановлении инфраструктуры, но и о создании новой экономической модели, которая будет соответствовать европейским стандартам. Это станет важным шагом для дальнейшего обретения членства в Европейском Союзе.

"Есть четкое понимание, по крайней мере у меня, в нашем комитете и в нашей команде, что необходимо делать для того, чтобы как можно скорее мы восстановились и отвечали тем стандартам, которые обеспечат нам членство в ЕС", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине для восстановления нужно восстановить порты и транспортную инфраструктуру, ведь они являются ключом к восстановлению экспорта и экономики. Отмечается, что для этого будут привлекаться масштабные инвестиции от европейских партнеров, направленные на модернизацию логистики и поддержку аграрного и промышленного секторов.

