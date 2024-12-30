Украина войдет в зону платежей в евро: заменят ли гривню на валюту ЕС

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобиться некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находиться только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы. Впрочем, в любом случае речь не идет о переходе Украины на евро – только о банковских платежах.

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В то же время, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, присоединение к SEPA повлияет на расценки за переводы в ЕС. Особенно для банков, не имеющих корреспондентских счетов в международных банках.

Кроме того, изменится скорость переводов – их станут проводить быстрее. По оптимистическому прогнозу, вместо 1-2 дней перечисление средств может занять несколько часов.

"Также скорость расчетов по контрактам станет достаточно привлекательным аргументом для европейских контрагентов. Деньги от украинских компаний будут поступать гораздо быстрее", – рассказала OBOZ.UA начальник отдела по работе с финансовыми институтами Глобус Банка Светлана Струтинская.

При этом она подчеркнула: важность присоединения Украины к SEPA состоит в том, что это еще одно "звено на пути унификации украинской банковской системы и стандартов ЕС". В чем, по ее словам, отчетливо прослеживается четкий вектор страны на вступление в ЕС.

Ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный сообщил, что вопрос присоединения к зоне европлатежей активно обсуждался во время его визита в Литву. При этом он не стал называть никаких прогнозируемых сроков вхождения Украины в SEPA.

А тем временем обещания сделать нашу страну членом зоны платежей в евро звучат уже несколько лет. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил об этом еще в мае-2022. Тогда глава Кабинета министров допускал, что Украина станет членом SEPA уже летом того же года, чего так и не произошло.

Напомним, зона SEPA предусматривает единый подход к банковским платежам в евро, в частности, в ней полностью ликвидированы различия между внутренними и внешними операциями в евровалюте. В основном это касается обычных банковских переводов и использования платежных продуктов на смарт-устройствах.

Так, SEPA была создана в 2007 году после соответствующего решения Европарламента. Система позволяет производить платежи с помощью одного банковского счета во всех странах ЕС.

Предполагается, что вхождение в зону SEPA позволит Украине активизировать евроинтеграцию. Среди прочего это может снизить стоимость денежных переводов между Украиной и странами ЕС, упростит вход украинского бизнеса на рынки Евросоюза, а также позволит финансовым компаниям уменьшить количество технических решений для работы на европейских рынках.

Украина не будет переходить на евро

В то же время, НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Главная причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

Однако в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя переход украинской экономики на евро перспективен, пока это остается на уровне стратегических планов. И реальные сроки определить трудно.

Причин этого, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, несколько. В частности:

Полномасштабная война.

"Вряд ли такое решение будет принято в ходе активных боевых действий", – рассказали банкиры.

Зависимость импортно-экспортных отношений от доллара как основной мировой валюты.

70% таких расчетов проводится именно в долларах.

Традиционная привязанность бюджета и макроэкономических прогнозов к курсу доллара.

Статус доллара как главной мировой валюты.

"Поэтому, на мой взгляд, переход на евро – долгосрочная стратегия. Реализация которой будет зависеть от ряда важных обстоятельств", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, отметил он, интеграция в ЕС действительно будет предусматривать некоторые изменения в монетарной политике. И, возможно, именно присоединение к ЕС "станет отправной точкой к возможной "привязке" к европейской валюте".

"Однако опять же все будет зависеть от объемов торговли с ЕС. Если европейские рынки для украинского экспорта станут основными, такой переход будет логичным и экономически мотивированным", – резюмировал банкир.

В то же время аналитики "Минфина" отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, переход на евровалюту не планируется. Причем ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Также отмечается: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк Молдовы со 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом молдавскую валюту отвяжут от доллара США.

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