Украина войдет в зону платежей в евро: что это значит и заменят ли гривню на валюту ЕС

Украина станет членом Единой зоны платежей в евро (SEPA). Это не означает перехода страны на евровалюту – речь идет исключительно о банковских платежах. Однако вступление в SEPA позволит продвинуться на пути евроинтеграции и может снизить комиссии за денежные переводы между Украиной и странами Европейского Союза (ЕС).

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Как заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, вопрос присоединения к зоне "европлатежей" активно обсуждался во время его визита в Литву. При этом глава Нацбанка не стал называть никаких прогнозируемых сроков вхождения Украины в SEPA.

А тем временем обещания сделать нашу страну членом зоны платежей в евро звучат уже несколько лет. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль говорил об этом еще в мае-2022. Тогда глава Кабинета министров допускал, что Украина станет членом SEPA уже летом того же года, чего так и не произошло.

"О поддержке со стороны ЕС и прогрессе Украины по евроинтеграционному направлению подробно говорили на встрече с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом. В частности, о ходе скрининга национального законодательства и присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Видим полную поддержку со стороны Европейской комиссии по успешному прохождению всех этапов", – заявил теперь Пышный.

Зона SEPA предусматривает единые подходы к банковским платежам в евро, в частности, в ней полностью ликвидированы различия между внутренними и внешними операциями в евровалюте. В основном это касается обычных банковских переводов и использования платежных продуктов на смарт-устройствах.

Так, SEPA была создана в 2007 году после соответствующего решения Европарламента. Система позволяет производить платежи с помощью одного банковского счета во всех странах ЕС.

Предполагается, что вхождение в зону SEPA позволит Украине активизировать евроинтеграцию. Среди прочего, это может снизить стоимость денежных переводов между Украиной и странами ЕС, упростит вход украинского бизнеса на рынки Евросоюза, а также позволит финансовым компаниям уменьшить количество технических решений для работы на европейских рынках.

Украина и евро: что говорят о "замене гривни на валюту ЕС"

НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара. Главная причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

Впрочем такие планы вовсе не означают, что Украина готовится ввести евровалюту в качестве платежного средства. Да и сама "отвязка" курса гривни от доллара может произойти не раньше, чем Украина станет полноценным членом ЕС, считают банкиры.

Аналитики "Минфина", в частности, отмечали: с переходом на евро Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

"Все будет зависеть от объемов торговли с ЕС. Если европейские рынки для украинского экспорта станут основными, такой переход будет логичным и экономически мотивированным", – объяснял OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он уверен, что переход на евро – это весьма долгосрочная стратегия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк Молдовы со 2 января 2025 года будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом молдавскую валюту отвяжут от доллара США.

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