Отказ от доллара и переход на евро: в стране-соседке Украины отказались от привязки курса к американской валюте

Национальный банк Молдовы со 2 января 2025 будет использовать евро в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея. Таким образом молдавскую валюту отвяжут от доллара США.

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Об этом сообщили в самом Национальном банке Молдовы. Там отметили: решение отражает ориентацию экономики Молдовы на рынок Европейского Союза, который "играет доминирующую роль в коммерческой и финансовой структуре страны".

"Это изменение уменьшит колебания курса молдавского лея по отношению к евро, а также разницу между курсами покупки и продажи евро. Что принесет пользу экономике и поможет снизить расходы на обмен валюты", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно официальным данным, уже сейчас более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро. Кроме того, отмечается, эта валюта является самой популярной на местном валютном рынке.

"Изменение будет способствовать стабильности обменного курса. Что пойдет на пользу экономике", – утверждают в регуляторе.

В Украине тоже могут "отказаться" от доллара

В то же время, в Национальном банке Украины ранее сообщили, что рассматривают возможность привязать курс гривни к евро – вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро. Там отметили:

пока валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара "как основной курсообразующей валюты";

однако актуализация вопроса о целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюте курсовой привязки может произойти уже "в скором будущем".

При этом подчеркивается: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки", – говорится в сообщении.

В то же время аналитики "Минфина" отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, переход на евровалюту не планируется. Причем ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Также отмечается: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

В то же время, подчеркивается, возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономике адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла. И если гривня может выполнять эту задачу, "реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке", то:

курс евро, утверждается, часто меняется не в том направлении, которое отвечает ситуации в украинской экономике;

"это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, а также генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост".

"Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе, в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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