В Украине могут "отказаться" от доллара: по какой валюте собираются считать курс гривни

НБУ рассматривает возможность привязать курс гривни к евро – вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

Об этом сообщили в само регуляторе. Там отметили:

пока валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара "как основной курсообразующей валюты";

однако актуализация вопроса о целесообразности перехода с доллара к евро как основной валюте курсовой привязки может произойти уже "в скором будущем".

При этом подчеркивается: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки", – говорится в сообщении.

НБУ уже расширил использование евро

В то же время, Национальный банк уже внес изменения в публикацию данных статистики внешнего сектора – теперь они будут предоставляться также в евро и гривне. До этого же все данные подавались в долларах. Там отметили:

такая практика согласуется с евроинтеграционным продвижением Украины;

расширение публикаций данных является отражением "высокого удельного веса евро по внешним операциям, который продолжает расти".

"Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции)", – горассказали в Нацбанке.

При этом подчеркивается: НБУ хотел начать публиковать статистику внешнего сектора в евро и гривне еще в 2022 году. Однако этому помешало начало полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, евро является второй любимой иностранной валютой среди фальшивомонетчиков. В 2023 году таких поддельных купюр было выявлено 3% от общего количества.

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