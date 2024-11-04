Украина откажется от гривни и перейдет на евро? Будут ли менять деньги в стране из-за ЕС

Несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, в ближайшее время этого не произойдет. Ведь хотя переход украинской экономики на евро перспективен, пока это остается на уровне стратегических планов. И реальные сроки этого определить трудно.

Видео дня

Причин же этого, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, несколько. В частности:

Полномасштабная война.

"Вряд ли такое решение будет принято в ходе активных боевых действий", – рассказали банкиры.

Зависимость импортно-экспортных отношений от доллара как основной мировой валюты.

70% таких расчетов проводится именно в долларах.

Традиционная привязанность бюджета и макроэкономических прогнозов к курсу доллара.

Статус доллара как главной мировой валюты.

"Поэтому, на мой взгляд, переход на евро – долгосрочная стратегия. Реализация которой будет зависеть от ряда важных обстоятельств", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, отметил он, интеграция в ЕС действительно будет предусматривать некоторые изменения в монетарной политике. И, возможно, именно присоединение к ЕС "станет отправной точкой к возможной "привязке" к европейской валюте".

"Однако опять же все будет зависеть от объемов торговли с ЕС. Если европейские рынки для украинского экспорта станут основными, такой переход будет логичным и экономически мотивированным", – резюмировал банкир.

Почему в Украине заговорили о переходе Украины на евро

Ранее же в самом Нацбанке отметили: причиной возможной привязки гривни к евро вместо доллара является рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евровалюте.

Там подчеркнули: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

В то же время, аналитики "Минфина" отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту не планируется. Причем, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Также, отмечается: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

В то же время, подчеркивается, возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономке адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла. И если гривня может выполнять эту задачу, "реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке", то:

курс евро, утверждается, часто меняется не в том направлении, которое отвечает ситуации в украинской экономике;

"это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, а также генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост".

"Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!