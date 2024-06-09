В Украине будут "менять деньги"? Откажутся ли от гривни после привязки нацвалюты к евро

Несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту не планируется. Причем, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Об этом говорится в материале "Минфина". Также, отмечается: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

Переход Украины на евро не ко времени

В то же время, подчеркивается, возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономке адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла. И если гривня может выполнять эту задачу, "реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке", то:

курс евро, утверждается, часто меняется не в том направлении, которое отвечает ситуации в украинской экономике;

"это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, а также генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост";

"Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения", – констатируется в материале.

Почему в Украине заговорили об "отказе" от доллара

Ранее же в самом Нацбанке отметили: причиной возможной привязки гривни к евро вместо доллара является рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евровалюте.

Там подчеркнули: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

Впрочем, в экспертной среде считают, что пока доллар является наиболее распространенной валютой для международных платежей. И евро еще не сможет составить ему конкуренцию.

Более того, отмечается, на долларовых инструментах можно больше зарабатывать, чем на евро. Поэтому для перехода в евро как основную курсообразующую валюту "необходимы другие, не только экономические, но и социально-политические факторы".

В то же время, отмечают эксперты, привязка курса гривни к евро – и, соответственно, отказ от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. А само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

"Заявление Нацбанка о том, что он готов подумать в будущем о привязке гривни к евро на финансовом рынке, назвали сугубо политическим, никто не ждет от нашего регулятора конкретных шагов в этом направлении или обработки дорожной карты. Но все понимают, что НБУ нужно это сказать в рамках совместной кампании по вступлению Украины в Евросоюз", – говорят они.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские банки и обменники готовятся заметно переписывать курс наличного доллара. Так, по прогнозам банковского сектора, в период с 10 по 16 июня стоимость валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!