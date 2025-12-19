Три страны ЕС пытались заблокировать кредит Украине в 90 млрд евро: как их оставили "за бортом"

Європейский Союз (ЕС) выделил Украине макрофинансовую помощь, чтобы покрыть преимущественную часть бюджетного дефицита страны в 2026-2027 годах. При этом на саммите Совета ЕС нашли способ обойти принцип единогласности, чтобы избежать оппозиции лидеров Венгрии, Словакии и Чехии.

Видео дня

Об этом говорится в опубликованных выводах после встречи 18 декабря. Согласно написанному, беспроцентный кредит начнут выделять со второго квартала 2026 года, но для этого Украина должна будет придерживаться верховенства права и, в частности, продолжать борьбу с коррупцией.

Два варианта финансирования

Еще перед началом саммита президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что без решения о финансировании Украины встреча не закончится. В результате переговоры длились около 15 часов.

В приоритете ЕС было использование суверенных замороженных активов России, поскольку именно Кремль должен заплатить за последствия агрессии против Украины. Для этого лидерам предложили выбрать один из двух вариантов:

использовать для этого активы, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear (около 185 млрд евро);

(около 185 млрд евро); занять необходимую сумму на внешних рынках.

Из-за принципиальной оппозиции бельгийского премьера Барта де Вевера (он опасается юридических последствий конфискации кремлевских миллиардов) лидеры ЕС остановились на второй опции. Однако проблема состояла в необходимости единогласного решения.

Как обошли вето

Против дальнейшего финансирования Украины 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия. Поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС о механизме усиленного сотрудничества – это позволило им использовать как гарантии для кредита собственные ресурсы бюджета Евросоюза.

Это означает, что кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз целиком. Однако сам долг будет обеспечен бюджетом ЕС – заемные средства будут компенсированы не самими странами, а ЕС.

Поэтому формально Чехия, Венгрия и Словакия не участвуют в предоставлении займа. Также лидеры стран ЕС все же договорились о возможности взыскать российские активы – если Кремль откажется погашать кредит.

"Украина будет возвращать этот кредит только после получения репараций. К тому времени эти активы будут оставаться замороженными, и ЕС оставляет за собой право использовать их для погашения кредита целиком в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", – говорится в опубликованном после саммита документе.

До тех пор они останутся замороженными (ЕС уже согласился на бессрочную иммобилизацию активов Центробанка РФ). Доходы от этих средств тем временем продолжат накапливаться в Euroclear и частично – направляться Украине (в том числе для покрытия кредита G7 на $50 млрд в рамках программы Ukraine Facility).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!