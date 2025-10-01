Украина получила еще 4 млрд евро от замороженных активов РФ: на что потратят

Украина получила от Европейского Союза (ЕС) очередной транш в рамках макрофинансового механизма ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Деньги, а это 4 млрд евро, выделили за счет замороженных российских средств.

Видео дня

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко. Всего в рамках данного инструмента Украина привлекла от ЕС уже 14 млрд евро.

"Символично, что выплата осуществлена именно сегодня, в День защитников и защитниц Украины", – подчеркнула она и назвала это"важным сигналом о решимости Европы укреплять обороноспособность Украины и оказывать долгосрочную поддержку".

Глава правительства поблагодарила лидеров ЕС – президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и еврокомиссару по вопросам экономики и производительности Валдису Домбровскису. Ведь полученные средства будут использованы для спасения тысяч жизней, восстановления городов и европейского пути Украины.

Что такое программа ERA?

Механизм ERA предусматривает получение Украиной $50 млрд.

предусматривает получение Украиной $50 млрд. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

($20 млрд). Всего в рамках механизма в 2024-2025 годах от стран G7 и ЕС уже поступило почти $28 млрд.

Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

В целом ЕС с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 58,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

госбюджета. За первые 8 месяцев 2025 года страна получила более 16,5 млрд евро от ЕС.

Что было раньше

Как объясняли в августе в Еврокомиссии, речь идет о так называемых "непредвиденных доходах" от активов, которые сами по себе остаются заблокированными, однако проценты по ним могут быть использованы для поддержки Украины. Если раньше 90% средств направлялось через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через механизм Ukraine Facility, то начиная с августовского транша 95% будет поступать через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (ULCM), а остальные 5% - через EPF.

ULCM обеспечивает безвозвратную поддержку для погашения кредитов макрофинансовой помощи от ЕС и двусторонних займов в рамках механизма, который предусматривает общую кредитную поддержку на сумму 45 млрд евро. Европейский фонд мира, в свою очередь, направляет ресурсы на неотложные военные и оборонные нужды Украины.

"Эта мера является частью нашего неизменного обязательства поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметили в Еврокомиссии.

Параллельно Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,2 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility по программе Pillar. Средства пойдут на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европейской комиссии предложили передать Украине 172 млрд евро, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. Чтобы обойти международные ограничения, их хотят заменить облигациями, гарантированными Евросоюзом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!