В ЕС отказались отдать Украине замороженные миллиарды Кремля: что предлагают взамен

Европейская комиссия предлагает использовать суверенные российские активы, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, для финансирования нового займа Украине на 140 миллиардов евро. Это означает, что правительству придется возвращать эти средства, но после войны и выплаты репараций, и без процентов.

Об этом сообщили в Politico после ознакомления с документом с соответствующим предложением, который уже получили страны Европы. Детальное обсуждение предложения запланировано на следующей неделе на саммите ЕС.

ЕК готова использовать кремлевские миллиарды

Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные суверенные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро. Это должно стать основной темой для переговоров на встрече европейских лидеров, которая состоится в Копенгагене 2 октября. В частности, предлагается:

компенсировать Euroclear стоимость замороженных российских активов;

заключить индивидуальный долговой контракт с Euroclear под 0%;

начать выплату Украиной кредита только после завершения войны и уплаты Россией репараций.

Отмечается, что в Euroclear пока заблокировано 185 млрд евро, связанных с российскими активами, которые частично направят на погашение предыдущего кредита, выделенного "Большой семеркой" (G7) Украине. Остальные же, то есть 140 млрд евро, хотят передать Украине траншами для "оборонного сотрудничества", а также покрытия других бюджетных потребностей.

Кроме того, в Еврокомиссии подняли вопрос отхода от принципа единогласия к квалифицированному большинству при голосовании за продление санкций против РФ. Это должно снизить риск блокирования процесса Венгрией и возвращения активов России.

Мерц поддержал идею

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже поддержал идею предоставить Украине кредит на 140 млрд евро под залог российских замороженных активов, говорится в его статье для FT. Но он призвал использовать деньги исключительно на военную помощь Украине.

"Германия была и остается осторожной по вопросу конфискации активов российского Центрального банка, замороженных в Европе, и не безосновательно. Нужно учесть не только вопросы международного права, но и фундаментальные вопросы о роли евро как мировой резервной валюты. Но это не должно нас сдерживать: мы должны рассмотреть, как, обходя эти проблемы, мы можем сделать эти средства доступными для обороны Украины", – пишет Мерц.

Он добавил, что такая программа одновременно будет способствовать развитию европейской оборонной промышленности, а затем – укреплению коллективной безопасности и суверенитета ЕС. "Я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабах, которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет

Как уже сообщал OBOZ.UA, 10 сентября Украина получила от ЕС уже восьмой транш в размере 1 млрд евро за счет замороженных активов России – в рамках инициативы "Большой семерки" (G7) ERA Loans. Средства позволяют финансировать ключевые расходы госбюджета, включая "социалку".

