Украина откроет производство оружия за рубежом, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале программы Build with Ukraine. Уже летом подпишут соответствующие договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы.

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Как говорится в сообщении президент на официальной странице в Telegram, открывать производство будут в тех странах, которые помогают Украине - финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет в Украине.

"Мы будем давать соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию. Уже есть договоренности. Во время войны мы планируем всем этим обеспечивать украинские Вооруженные Силы", - заявил он.

Президент уточнил, что уже есть предварительные договоренности с рядом стран. Среди лидеров - Дания, а также Норвегия, Германия, Великобритания и Литва. Участие в переговорах принимает также частный сектор, добавляет корреспондент Общественного, который присутствовал на встрече с Зеленским.

"В этом году мы нашли для ОПК 43 миллиарда долларов. Это деньги на поддержку украинского ОПК, это финансирование нашего ОПК. Украина - это часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы в следующем году на наш ОПК, на внутреннее производство выделяли 0,25 % ВВП того или иного государства-партнера", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что нынешний год станет рекордным по объемам поддержки от союзников - как финансовой, так и в рамках контрактов на поставку вооружения. В то же время Украина готовит новые договоренности вместе с партнерами по НАТО - прежде всего относительно инвестиций в производство технологий, дронов и артиллерийских снарядов.

Что известно о совместном производстве

Напомним: во время 28-го "Рамштайна" было принято решение о совместном производстве украинского оружия в странах-партнерах для нашего государства. Все произведенное на таких предприятиях будет идти на нужды украинской армии, пока идет война. Наши партнеры подтвердили свою готовность полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование.

Украина планирует развивать совместное производство вооружения с Германией на основе отечественных военно-промышленных технологий. Это партнерство направлено на усиление обороноспособности обеих стран и обеспечение стабильного технологического обмена в условиях современных вызовов безопасности.

Кроме того, наша страна предложила Франции совместно производить системы противовоздушной обороны. Отмечается, что это будет взаимовыгодное партнерство.

Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Силы обороны Украины могут получить больше французских истребителей Mirage 2000. Первые такие самолеты Украина получила от Парижа в феврале 2025 года.

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