Украина может получить больше истребителей Mirage 2000: детали

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Силы обороны Украины могут получить больше французских истребителей Mirage 2000. Первые такие самолеты Украина получила от Парижа в феврале 2025 года.

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Об этом он сказал в интервью Le Parisien. Он уточнил, что допускает факт того, что Mirage 2000 Воздушным силам Вооруженных сил Украины могут передать "третьи страны, которые их используют".

Издание отмечает, что недавний факт перехвата российской ракеты истребителем Mirage 2000, предоставленным Украине, получил широкую огласку.

В то же время, La Dépêche со ссылкой на заявление Макрона пишет, что Париж также работает над ускорением поставок определенных ракет и беспилотников, "которые были определены украинцами как приоритетные".

В Министерстве обороны Украины в начале февраля 2025 года подтвердили, что ВС ВСУ получили от Франции и Королевства Нидерланды истребители Mirage 2000, а также дополнительные F-16. Тогда в ведомстве отметили, что эти боевые борта "в скором времени" приступят к выполнению военных задач.

Уже 7 марта в ВСУ показали, как истребитель Mirage-2000 впервые сбил в украинском небе крылатую ракету Х-101, запущенную российскими оккупационными войсками во время массированной ракетной атаки.

Еще в октябре 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна передает Украине обновленные истребители Mirage 2000-5F. Перед отправкой в нашу страну они были модернизированы для применения нового ракетного вооружения и усовершенствованы системы радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Франции выделит Украине военную помощь, профинансировав ее процентами с замороженных активов РФ. Речь идет о сумме €195 миллионов, которая будут направлена на поставку артиллерийских боеприпасов и авиабомб.

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