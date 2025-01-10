Украина не может остановить транзит российской нефти в ЕС, будут последствия, – Шмыгаль

Если Украина остановит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", это станет нарушением Договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Что может привести к ее наказанию. А потому страна не может прекратить перекачивать нефть РФ.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в частности, остановка транзита может стать основанием для:

привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти в ряд стран Европы, частности в Венгрию, Словакию и Чехию;

выдвижения финансовых условий после международного арбитража.

"Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями Договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита. А также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС", – рассказал глава правительства.

Ранее же Украина остановила транзит российского газа по своей территории. Сделано это было по причине того, что срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанного еще до начала большой войны, закончился.

По данным Reuters, для Украины прекращение транзита означает потерю около 800 млн долларов ежегодного дохода от транзитных платежей. Россия, в свою очередь, потеряет около 5 млрд долларов от продажи газа европейским потребителям.

В то же время из-за остановки транзита министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил Украине заблокировать ее вступление в Европейский Союз. С такими же угрозами выступила и словацкая политическая партия Hlas.

Как сообщал OBOZ.UA, заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу может Турция. Там считают, что справятся с этим, ведь уже поставляют голубое топливо в несколько европейских стран, а кроме того, имеют довольно развитую инфраструктуру.

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