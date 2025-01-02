Турция намерена заменить Россию, потерявшую европейский рынок газа: поставки в ряд стран уже осуществляются

Заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу может Турция. Там считают, что справятся с этим, ведь уже поставляют голубое топливо в несколько европейских стран, а кроме того, имеют довольно развитую инфраструктуру.

Видео дня

Об этом сообщает Hürriyet. Отмечается: в настоящее время поставки газа из Турции осуществляются в Молдову, Болгарию, Венгрию, Румынию, Северную Македонию.

"Ситуация между Россией и Украиной укрепит позицию Турции как безопасной альтернативы РФ. Турция уже некоторое время является безопасным маршрутом транспортировки газа. Это в значительной степени связано с ее географическим положением, а также газовой инфраструктурой", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркивается: через территорию Турции проходят российские газопроводы – "Голубой поток" и "Турецкий поток". А также из Азербайджана и Ирана – TANAP.

"При усилении мощностей, соединяющих Турцию с Грецией и Болгарией, появится потенциал для экспорта больших объемов газа на европейские рынки. Причем добываемого как в самой Турции, так и в других странах. Турция имеет очень серьезную газовую инфраструктуру. Мы можем привезти газ и поставлять его. Турция является одним из важнейших маршрутов, особенно для стран Юго-Восточной Европы", – отметили аналитики.

Россия потеряла европейский рынок

О замене России на европейском рынке в Турции заговорили после того, как Украина 1 января остановила транзит российского газа по своей территории. Сделано это было по причине того, что срок действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом", подписанного еще до начала большой войны, закончился.

По данным Reuters, для Украины прекращение транзита означает потерю около 800 млн долларов ежегодного дохода от транзитных платежей. Россия, в свою очередь, потеряет около 5 млрд долларов от продажи газа европейским потребителям.

При этом европейские страны заранее подготовились к прекращению поставок газа через Украину. В частности:

Словакия, Чехия, Австрия и другие страны нашли альтернативные маршруты.

Венгрия продолжит получать газ через газопровод "Турецкий поток".

Европейский Союз с 2022 года значительно сократил зависимость от российского газа, увеличивая импорт энергоносителей из США, Норвегии и Катара.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил ограничить поставки электроэнергии из своей страны в Украину и посетил Кремль, где состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Зеленский заявил, что Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!