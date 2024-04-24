Украина нашла деньги для бюджета, но есть одно но: нардеп назвал условие

Украина почти избавилась от угрозы не закрыть внешнее бюджетное финансирование – страна нуждалась в $37 млрд. Деньги нашли, но их выделят только при проведении необходимых реформ.

Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил о достижениях украинской власти на пути к закрытию бюджета:

принятие примерно $900 млн от Международного валютного фонда;

от Международного валютного фонда; решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз (ЕС);

(ЕС); выделение Евросоюзом 1,5 млрд евро в виде макрофинансовой помощи;

в виде макрофинансовой помощи; согласование ЕС финансирования программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро в течение 4 лет;

получение DPL от Всемирного банка на $1,5 млрд ;

; одобрение Конгрессом США пакета помощи для Украины в размере от $61 млрд, из которых прямая бюджетная поддержка составит $7,8 млрд.

"Поздравляю, в этом году риски не закрыть международное бюджетное финансирование в $37 млрд практически отсутствуют. Но есть одно но… По каждой программе в дальнейшем деньги будут выделяться только под реформы. Притом каждый донор будет отдельно за своим пунктом следить", – констатировал Железняк.

Реформы, необходимые для того, чтобы Украина получила нужное финансирование, касаются таможни, Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), Бюро экономической безопасности (БЭБ), счетной палаты и так называемых "правок Лозового", позволяющих закрывать антикоррупционные дела через суды

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что страны Запада обсуждают возможность изъятия суверенных активов российских властей за рубежом. Речь идет о средствах и активах суммарной стоимостью свыше $300 млрд. В частности, председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа объяснила позицию и планы США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!