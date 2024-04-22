США приняли решение по активам РФ: как будут конфискованы миллиарды Кремля

США смогут конфисковать до $5 млрд замороженных средств РФ, чтобы направить их на восстановление Украины после войны, а также финансовую и гуманитарную поддержку украинцев. Это стало возможным после того, как Палата представителей США приняла соответствующий законопроект. Но это не означает, что деньги нам передадут в обозримом будущем, так как документ предполагает их перенаправление только после окончания войны.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа объяснила, что из $300 млрд российских суверенных активов (то есть принадлежащих именно подконтрольным Кремлю структурам) США заблокировали $4-5 млрд. Впрочем, их назначение можно изменить в рамках международного права, сообщили в партии "Слуга народа".

"Конгрессмены дают нам официальную статистику: из $300 млрд замороженных суверенных активов РФ под юрисдикцией США находятся всего от $4 до $5 млрд. Под суверенными активами следует понимать активы Центробанка и Минфина РФ, а также любого учреждения, принадлежащего российскому государству в широком смысле. В законопроекте говорится, что "изменение назначения" российских суверенных активов полностью соответствует американскому и международному праву", – говорит Роксолана Пидласа.

Она отметила, что российские деньги не могут быть разблокированы до окончания войны в Украине и компенсации ущерба, нанесенного из-за полномасштабного вторжения РФ. Вместо этого президент США должен создать Фонд поддержки Украины, на который будут зачисляться все конфискованные российские активы и доходы от них. А будет распределять деньги Государственный департамент по консультациям с USAID на поддержку Украины.

Эти средства смогут направить в международный компенсационный механизм, поддерживать реконструкцию, восстановление и восстановление в Украине, а также оказывать экономическую и гуманитарную поддержку народу Украины.

"Сроков, когда Украина сможет получить средства, в законопроекте нет и не должно быть, поскольку он только дает разрешение президенту США совершать определенные действия. В общем, это очень хороший шаг, особенно в контексте, что Еврокомиссия продолжает продавливать предложение использования только процентов от активов, замороженных в Euroclear", – подытожила Подласа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, министерша финансов США Джанет Йеллен заверила, что США и их союзники абсолютно привержены дальнейшей поддержке Украины и поэтому продолжают изучать возможности для разблокирования почти $300 млрд. Впрочем, даже если их полностью конфискуют, Украина не получит их сразу в полном объеме.

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