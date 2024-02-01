ЕС утвердил выделение рекордных 50 млрд евро для Украины: какие выдвинул требования и что это за программа

В Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ. Официальные детали решения пока неизвестны, однако по неофициальным данным журналистов, через 2 года состоится пересмотр плана помощи – при этом требовавшая права вето Венгрия не получит его. Кроме того, предполагается, что сразу 39 млрд евро из этих средств станут прямой финансовой поддержкой, и 18 млрд Украина получит уже в этом году.

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О достижении соглашения сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил: таким образом буде обеспечено "устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование" Украины.

"Договоренность достигнута. Все 27 лидеров [стран-членов Евросоюза] договорились о дополнительном пакете поддержки Украины в размере 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС", – говорится в сообщении.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: предоставление Украине финансирования было одним из приоритетов вверенного ей ведомства. А также подчеркнула, что, в том числе, это сделало 1 февраля отличным днем днем для Европы.

"Соглашение! Европейский Совет реализовал наши приоритеты. Поддерживаем Украину. Хороший день для Европы", – подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал на важности поддержки решения всеми 27-ю членами ЕС. Ведь это доказало "мощное единство Евросоюза".

Кроме того, отметил он, финансовая поддержка Украины является такой же важной, как и военная.

"Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность. Что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", – сказал президент.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил: значительная часть предоставляемых ЕС средств средств будет направлена в госбюджет "и поможет в финансировании бюджетного дефицита". Кроме того, подчеркнул он, еще один компонент программы предполагает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах.

"Он позволит привлечь дополнительные денежные средства на инвестиции", – объяснил глава правительства.

Программа помощи ЕС Украине: на что пойдут деньги

Помощь Украине будет предоставляться в течение 4 лет, то есть до 2027 года. Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов.

Впрочем, просто так денег ЕС не будет давать – их получение привязано к проведению Украиной ряда реформ. Которые, собственно, и предусматривает поддержанный Евросоветом план Ukraine Facility. Они, в частности, должны затронуть:

госуправление и управление государственными финансами;

судебную систему, борьбу с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среду;

региональную политику и децентрализацию;

энергетический сектор, зеленый переход и защиту окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровую трансформацию.

Следование утвержденному плану каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет проводить транш помощи. Если нет – финансирование также не будет поступать.

Впрочем, сама Украина декларирует четкое намерение придерживаться пути реформ – еще в конце 2023 года Кабинет министров утвердили проект плана по программе Ukraine Facility. "Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию", – сказал тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

На что пойдут 50 млрд евро от ЕС

В то же время, отметили в Министерстве экономики, финальный регламент предоставления Украине помощи должен принять Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.В связи с чем в министерстве рассчитывают получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте.

В целом же, в свою очередь, отметили в Министерстве финансов, полученные в рамках плана средства должны быть направлены на поддержку государственного бюджета. А также реализацию проектов восстановления страны.

"Программа дополнит существующие инструменты поддержки Украины. Такие как бюджетные гарантии, финансовые инструменты и другое финансирование для развития частного сектора", – рассказали там.

Кроме того, в рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

"Вдобавок, бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки. В том числе средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро", – рассказали в Минэкономики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о предоставлении Украине помощи объявили и в Швейцарии. Страна предоставит 1,5 млрд франков (около 1,75 млрд долларов) – средства будут выделены в рамках пакета помощи, рассчитанного на 2025-2028-й годы.

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