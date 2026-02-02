Украина наложила новые санкции на Россию: кого внес в "черный список" Зеленский

Украина синхронизировала санкции, которые Европейский Союз (ЕС) ввел против России. Они в частности касаются компаний, обслуживающих российский танкерный флот, кремлевских пропагандистов и хакеров, причастных к кибератакам РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что все необходимые указы уже были подписаны.

"Продолжаем синхронизацию санкций с Европейским Союзом. Подписал указ о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров. Всем попыткам российского режима дестабилизировать ситуацию в Украине противодействуем", – отметил Зеленский.

Президент напомнил, что 29 января ЕС синхронизировал украинские санкции в отношении шестерых российских пропагандистов в своей юрисдикции. В список попали:

ведущая программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева ;

; ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин ;

; ведущий и комментатор российских госмедиа Дмитрий Губерниев ;

; ведущая государственных пропагандистских мероприятий Мария Ситтель ;

; рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган);

(Рома Жиган); балетмейстер и экс-ректор Севастопольской хореографической академии Сергей Полунин.

Владимир Зеленский также напомнил, что в ЕС продолжается работа над 20-м санкционным пакетом против РФ. Ранее в ЕС поделились планами принять новые санкции к четвертой годовщине полномасштабной войны – 24 февраля 2026 года.

"Рассчитываем, что он будет принят в конце февраля. Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены", – отметил украинский президент.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Европарламенте хотят наложить на Россию и Беларусь новые санкции, запретив импорт в Евросоюз стали из этих стран – Комитет по вопросам международной торговли уже принял соответствующий законопроект. Сталь предлагают добавить в перечень товаров, на импорт которых из этих двух стран уже действуют ограничения.

