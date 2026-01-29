Лицо "Первого канала", предатель Украины и любимый интервьюер Путина: ЕС наложил санкции на пропагандистов из РФ
Европейский Союз (ЕС) наложил санкции на ряд российских пропагандистов – им запретили въезжать в страны ЕС и заморозили активы в европейских банках. Это продолжило стратегию давления на информационную инфраструктуру, обеспечивающую поддержку российской агрессии.
Решение опубликовали в Официальном журнале ЕС 29 января. В санкционный список попали:
- Екатерина Андреева – ведущая программы "Время" на Первом канале, которая "регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду о войне против Украины" и поддерживает российские вооруженные силы;
- Павел Зарубин – ведущий программы "Москва. Кремль. Путин", первым взявший интервью у Путина после начала полномасштабного вторжения, и поэтому охарактеризованный как пропагандист с "эксклюзивным доступом к повестке дня" кремлевского диктатора;
- Дмитрий Губерниев — ведущий и комментатор российских государственных медиа, публично поддерживающий и оправдывающий войну против Украины и распространяющий кремлевские нарративы;
- Мария Ситтель — ведет государственные пропагандистские мероприятия РФ, систематически поддерживает агрессию против Украины, аннексию Крыма и политику Путина.
- Роман Чумаков – рэпер, выступающий под псевдонимом "Рома Жиган", который "публично восхваляет и прославляет Владимира Путина", а также "собирает деньги для российских вооруженных сил";
- Сергей Полунин – балетмейстер и бывший ректор Севастопольской хореографической академии, который после оккупации Крыма поддержал агрессию РФ..
Им всем инкриминируют ответственность "за осуществление, поддержку и извлечение выгоды из действий и политики" российского правительства, которые "подрывают или угрожают демократии, верховенству права, стабильности и безопасности" в ЕС и Украине посредством "манипулирования информацией" и поддержки войны. Все пропагандисты причастны к гибридной войне РФ, которая усилилась с началом военных действий в Украине и, как считают в ЕС, будет продолжать в обозримом будущем.
