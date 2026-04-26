Украина может возобновить импорт дизеля из Венгрии: как это повлияет на стоимость

Украина рассматривает возможность возобновления импорта дизельного топлива из Венгрии через трубопровод "Дружба" для увеличения объемов топлива на рынке. Отмечается, что это может частично стабилизировать цены на дизель благодаря расширению поставок и уменьшению дефицита.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль на брифинге по результатам "Энергетического Рамштейна", передают медиа. По его словам, инфраструктура между Украиной и Венгрией существует, но пока используется не в полном объеме, несмотря на актуальный дефицит или напряженную ситуацию на топливном рынке.

Шмыгаль отметил, что на уровне министерств отдельных переговоров по возобновлению поставок не велось, однако подобные контакты могли происходить на уровне компаний. Ключевая идея заключается в том, что трубопровод между Украиной и Венгрией может стать дополнительным каналом поставки дизельного топлива, что особенно важно в условиях нестабильного рынка.

"Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной, должна использоваться – тем более, сейчас есть проблема на рынке топлива и это поможет нам получить дополнительные объемы дизеля", – отметил министр. Также правительство планирует проработать этот вопрос вместе с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL, которая является одним из ключевых игроков топливного рынка в регионе.

Вопрос импорта топлива из Венгрии напрямую связан с событиями вокруг нефтепровода "Дружба". После российских атак на энергетическую инфраструктуру на Львовщине, в январе был поврежден участок нефтепровода, что повлияло на транзитные потоки нефти в Венгрию и Словакию.

В результате транзит временно останавливался, а уже в феврале Венгрия прекратила экспорт топлива в Украину до момента возобновления поставок. После проведенных ремонтных работ нефтепровод "Дружба" возобновил работу 22 апреля.

Венгрия и Словакия имеют исключения из общего запрета на импорт трубопроводной российской нефти, однако использование нефтепродуктов из этого сырья ограничено и регулируется жесткими правилами. Министерство прямо не прогнозирует изменение цен, однако логика рынка свидетельствует, что увеличение предложения топлива обычно снижает или стабилизирует его стоимость.

