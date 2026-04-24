Украинцы массово пользуются кэшбэком за топливо: на что тратят полученные средства

Кэшбэком на топливо в Украине уже воспользовались около 2 миллионов человек, преимущественно владельцы массовых авто вроде Volkswagen, Renault, Skoda и Daewoo. Чаще всего полученные средства украинцы тратят на оплату коммунальных услуг (около 70%), а также на базовые бытовые нужды.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. С момента запуска этой возможностью уже воспользовались около 2 миллионов украинцев.

Основная аудитория программы – владельцы автомобилей массового сегмента. По данным, более 91% участников имеют доступные модели авто, которые являются самыми распространенными в Украине. Среди самых популярных:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Renault Megane;

Skoda Octavia;

Skoda Fabia;

Ford Focus;

Daewoo Lanos;

автомобили ВАЗ.

Большинство этих машин – возрастом от 10 до 20 лет, и более 80% из них имеют двигатели объемом до 2,5 литра. Государство компенсирует часть расходов на топливо в зависимости от его типа:

15% за дизель;

10% за бензин;

5% за газ.

Максимальная сумма компенсации составляет до 1000 гривен в месяц. Фактически это позволяет водителям частично перекрывать расходы на топливо, которые остаются одной из самых больших статей в бюджете автомобилистов.

Полученные средства нельзя снять наличными, но их разрешено использовать на важные повседневные расходы. В частности, кэшбек можно направить на:

оплату коммунальных услуг;

почтовые расходы;

приобретение лекарств;

покупку книг;

продукты украинского производства.

Чаще всего украинцы используют эти деньги для оплаты "коммуналки" на это уходит около 70% всех выплат. По словам Свириденко, программа стимулирует спрос на украинские товары и помогает домохозяйствам покрывать базовые расходы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кэшбек за топливо не всегда начисляется сразу, поэтому в большинстве случаев украинцам нужно подождать от одного дня до нескольких дней из-за обработки транзакций. Если деньги не появились, следует проверить настройки карты и обратиться через Дію с фискальным чеком.

