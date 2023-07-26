Украина может кардинально изменить газовый рынок ЕС: озвучены масштабные перспективы

Украина может обеспечить энергетическую безопасность всей Европы. Для этого необходимо инвестировать деньги в расширения инфраструктуры для использования газовых хранилищ. Так, газовые хранилища в Украине – крупнейшие в Европе, они способы сгладить любые колебания цен.

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Как говорится в анализе Атлантического Совета, украинские хранилища могут помочь Европе справиться с любыми сезонными всплесками спроса на газ, но существующей инфраструктуры недостаточно. Подземные хранилища газа в Украине являются крупнейшими в Европе и обладают обширным неиспользованным потенциалом.

Построенные в советское время как часть инфраструктуры для обеспечения поставок российского газа на европейские рынки, украинские газохранилища имеют общую емкость 31 миллиард кубометров. Эти объекты в подавляющем большинстве сосредоточены на западе страны, вдали от нынешних линий фронта российского вторжения и недалеко от границ со странами-членами ЕС Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

За последнее десятилетие Украина отреагировала на агрессивную позицию России в энергетическом секторе реформированием собственной газовой отрасли с целью привлечения новых партнеров. В 2019 году Киев ввел привлекательные тарифы и удобные для трейдеров правила. В 2020 году Украина привела всю свою нормативно-правовую базу в соответствие с ЕС. Весной 2023 года украинский оператор газохранилищ "Укртрансгаз" прошел сертификацию в соответствии с правилами ЕС по хранению газа.

Эти меры оказались несколько эффективными: в 10-2020 годах европейские трейдеры хранили около 21 миллиардов кубометров газа в подземных сооружениях Украины. Однако в первую очередь это был реверс российского газа, проходящий через Украину.

"Сегодня Украина имеет потенциал для распределения до 200 млн кубометров газа в сутки на рынки ЕС. Реальная логистическая проблема заключается в ограниченных возможностях транспортировки больших объемов газа в обратном направлении из ЕС в хранилища Украины. Нынешний потенциал, предоставляемый Словакией, Венгрией и Польшей, недостаточен", – говорится в анализе.

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