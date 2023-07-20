Поверка счетчиков газа обросла мифами: нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев

Украинцам, которым не провели поверку газовых счетчиков, не нужно ее заказывать самостоятельно. В случае необходимости ее проведения с потребителем должен связаться облгаз. Штрафовать человека тоже не будут.

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Об этом проинформировали специалисты "ГазПравды". Там отмечают: ничего революционного не произошло – просто вернулись старые правила, которые действовали до полномасштабной войны.

Так, правительство возобновило необходимость поверять счетчики воды, тепла и газа, которую в прошлом году само же отменяло из-за войны. Тем не менее, у многих потребителей возникли панические настроения. В частности, распространились мифы о том, что за поверку нужно обязательно заплатить, и что за ее отсутствие всем грозят штрафы.

Поверка счетчика газа: кто платит?

В первую очередь, нужно понимать, что существует аж пять видов поверок. Это первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная и экспертная. В текущих реалиях речь идет о периодической.

Независимо от того, кто является собственником прибора учета, периодическую поверку счетчика газа проводят за счет местных облэнерго и горэнерго или филиалов газсетей (оператора газораспределительных сетей). Все расходы облгазов связанные с поверкой счетчиков заложены в тариф на распределение. То есть каждый потребитель уже оплатил эту услугу и платить еще раз не нужно.

Поверка счетчика газа просрочена: будет ли штраф?

Периодическая поверка счетчиков газа – это зона ответственности исключительно облгазов. Именно они должны мониторить сроки и в случае необходимости инициировать эту процедуру.

Поэтому потребители не несут ответственности за просроченную поверку счетчиков. А значит, если облгаз не обращался к потребителю с целью провести проверку, штрафовать людей не будут. Санкции возможны только в случае отказа предоставить сотрудникам облгаза возможность провести поверку.

Впрочем, потребителям тоже не помешает знать межповерочные интервалы. Это 2 года для счетчиков газа класса 1 и 8 лет для счетчиков класса 1,5. Класс счетчика указан в его техпаспорте.

Если облгаз уже явно пропустил срок поверки, показания счетчика все равно будут в силе. Потребление газа по нормам в таком случае считать не будут.

Как проводится поверка счетчиков газа?

Облгаз обязан проинформировать потребителя не позднее, чем за месяц до наступления срока проведения периодической поверки. Обычно это делается письмом.

После этого потребитель обязуется предоставить представителям облгаза доступ к счетчику. Перед тем, как пускать газовщиков в квартиру, нужно проверить их служебные удостоверения. Это поможет уберечься от преступников.

Если потребитель не пустит газовщиков, он рискует потерять возможность платить за газ по счетчику. В таких случаях режим начисления изменяют на нормы, а они значительно выше привычных объемов потребления (от 9,8 до 23,6 кубов на человека в месяц, в зависимости от установленного оборудования).

Кроме того, в случае недопуска облгаз составляет акт о нарушении. В нем под личную подпись потребителя предупреждают о последствиях. Если акт не подписать, санкции все равно будут действовать (документ за потребителя подпишут уполномоченные лица).

В ходе самой поверки счетчик демонтируют исключительно в присутствии потребителя. Последний имеет полное право фиксировать действия газовщиков на фото или видео.

До начала демонтажа счетчика представитель облгаза должен осмотреть прибор. В частности, проверяется отсутствие механических повреждений и признаков стороннего вмешательства в работу прибора. Также проверяют наличие и целостность пломб и состояние соединений.

Результаты осмотра и текущие показания счетчика фиксируются в акте о демонтаже. Документ составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у потребителя.

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