Украина и США близки к окончательному подписанию соглашения о ископаемых: назван срок

США и Украина близки к подписанию финального соглашения о полезных ископаемых. Ожидается, что это произойдет уже на этой неделе (28 апреля – 4 мая). Ранее же Украина добилась от Штатов значительной уступки – не засчитывать ее доходы от реализации сделки в счет погашения полученной ранее военной помощи. Что могло повлиять на прогресс в обсуждении документа.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что по словам "высокопоставленных украинских чиновников", соглашение будет охватывать:

все минеральные ресурсам, включая нефть и газ;

крупные энергетические активы по всей территории Украины.

При этом подчеркивается: прорыв в переговорах произошёл после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Аналитики напоминают: сам Трамп охарактеризировал встречу как "прекрасную". А также похвалил Зеленского за "хорошую работу".

"США и Украина приближаются к подписанию соглашения по минеральным ресурсам. Киев заявил, что добился уступки от администрации Трампа – не использовать доходы для погашения прошлой военной помощи", – говорится в сообщении.

В свою очередь, отмечается, советник по национальной безопасности США Майк Уолтц сообщил, что "переговорщики усердно работали на выходных" над соглашением. Он отметил: это, а также то, что "Трамп решительно настроен довести дело до конца", дает основания считать, что сделка будет заключена.

Напомним: ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в соглашении не будет учитываться помощь Соединенных Штатов, предоставленная до подписания документа. Также он отметил, что в работе над документом есть прогресс.

"Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", – рассказал премьер.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") подтвердил слова Шмыгаля. А также сообщил:

Логика будущего Фонда – являющегося "основой сделки по ископаемым" – будет изменена.

Текущая версия документа "в разы лучше" той, которую Украина получила 23 марта.

"Там о будущих инвестиционных проектах и ​​именно доходах из них. Не действующие и не прямые налоги, как это было. Никаких АЭС, портов (действующих) или газотранспортной системы. Я бы сказал он нам точно ок, даже можно было бы где-то сказать, что выгоден", – рассказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп обвинил Украину в том, что соглашение все еще не подписано. По его словам, это решение запоздало почти на месяц.

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