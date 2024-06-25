Украина и ЕС начнут переговоры о членстве: названо точное время. Какой будет процедура

Украина и Европейский Союз (ЕС) начнут официальные переговоры о членстве страны в блоке 25 июня в 15:30 по Люксембургу (16:30 по Киеву). То есть фактический старт переговоров по вступлению Украины в ЕС по состоянию на 11:30 не состоялся. В ходе переговоров будут проработаны технические детали процесса приобретения Украиной членства в блоке, а быстрых решений не предвидится.

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Время старта межправительственной конференции, которая открывает процедуру, указано в решении Совета ЕС. С грядущим началом переговоров Украину поздравила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Некоторые украинские политики и СМИ восприняли это заявление как сообщение о том, что переговоры начались. Но на самом деле это не так: в заявлении Бельгийского председательства в Совете ЕС указано четкое время старта процедуры – 15:30 по Люксембургу.

Как объянял OBOZ.UA руководитель евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления, экс-заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк, сейчас в ЕС рассматривают определенные изменения в методологии. Действующей методологией предусмотрены такие этапы приобретения членства в ЕС:

скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционирование демократических институтов и реформы государственного управления);

создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры) и открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);

принятие изменений в соответствии со всеми 33 разделами;

после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

Именно третий шаг – создание межправительственной конференции – начинается сегодня, 25 июня, в Люксембурге. Два первых этапа Украина уже прошла.

"Процесс вступления разделен на 33 раздела в шести кластерах. Для открытия каждого кластера нужно выполнить необходимые условия из 33 глав. А переговорный раздел 23 будет иметь промежуточные условия, которые будут влиять на то, насколько мы будем продвигаться в переговорах (это раздел о верховенстве права)", – объяснил Нагорняк.

Ранее Украина выполнила большую часть условий сохранения статуса кандидата в ЕС и перехода к следующему шагу в процессе вступления в Союз – собственно, переговорам о членстве. Среди условий были, в частности, продление судебной реформы, реформа КСУ, реализация антиолигархического законодательства, назначение руководителя САП и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и Соглашение об ассоциации с ЕС. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию относительно стран, где часть территории не находится под контролем государства.

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