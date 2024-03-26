Когда Украина станет членом ЕС: какую процедуру предложат и сколько времени нужно, чтобы ее пройти

Украина выполнила большую часть условий сохранения статуса кандидата в ЕС и перехода к следующему шагу в процессе вступления в Союз. Среди условий были, в частности, продление судебной реформы, реформа КСУ, реализация антиолигархического законодательства, назначение руководителя САП и т. д. Стремительный прогресс признали и в руководстве ЕС. После начала полномасштабной войны Украина совершила огромный скачок и за считаные месяцы преодолела путь к кандидатству, который в других условиях мог занять годы.

Однако до полноценного членства все еще далеко. В лучшем случае к июню этого года только начнутся полноценные переговоры по вступлению. А дальше Украине предлагают пройти обычную процедуру обретения членства: с выполнением условий, разделенных по кластеру, принятием выводов относительно выполнения каждого раздела. В отличие от членства в НАТО, где главным условием вступления является согласие всех участников, для обретения членства в ЕС нужно пройти масштабные изменения. От налогов и качества услуг до защиты прав человека – все должно соответствовать стандартам и нормам Евросоюза.

О том, какие шаги можно ожидать в этом году и когда Украина может стать членом ЕС, читайте в материале OBOZ.UA.

"Особой" процедуры не будет: что нужно знать о принятии Украины в Евросоюз

Еще в начале полномасштабной войны президент Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с предложением принять Украину по особой, ускоренной процедуре. Вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об "амбициозной цели" через два года стать членом ЕС.

Однако уже сейчас очевидно: цель обретения членства за два года была слишком оптимистичной. Чтобы пройти процедуру, этого периода будет мало. В лучшем случае до конца июня Украина только начнет первый раунд переговоров по вступлению (первая межправительственная конференция). Как пояснил OBOZ.UA руководитель евроинтеграционного направления Центра экономического восстановления, экс-заместитель гендиректора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Иван Нагорняк, сейчас в ЕС рассматривают определенные изменения в методологии. Однако о кардинально новой процедуре и быстром вступлении речь не идет.

Действующей методологией предусмотрены следующие этапы:

скрининг законодательства кандидата на предмет имплементации права ЕС;

разработка документов для открытия переговоров (это переговорная рамка, разработка трех дорожных карт по верховенству права, функционирование демократических институтов и реформы государственного управления);

создание межправительственной конференции (орган, который будет вести переговоры); открытие первого переговорного кластера (фундаментальные вопросы);

принятие изменений согласно всем 33 разделам; после того, как все условия будут выполнены (и выполнение должно быть утверждено странами ЕС), можно будет подписать договор о вступлении.

Процесс вступления разделен на 33 раздела в шести кластерах. Для открытия каждого кластера нужно выполнить необходимые условия. Также будут условия закрытия каждого из 33 разделов. А переговорный раздел 23 будет иметь промежуточные условия, которые будут влиять на то, насколько мы будем продвигаться в переговорах (это раздел о верховенстве права)", – объясняет Нагорняк.

Действующая процедура предусматривает, что любая страна-член имеет возможность затянуть открытие кластеров и закрытие разделов, выдвинуть свои замечания. Украине придется пройти переговорный процесс по действующей методологии, однако могут быть определенные изменения. Например, усиление роли Еврокомиссии, а также возможность открытия переговорного раздела через голосование квалифицированного большинства, а не всех членов ЕС. В контексте этих новшеств чаще всего упоминают Венгрию, которая является публичным оппонентом быстрой интеграции Украины.

Также дипломаты обсуждают возможность поэтапно предоставлять доступ к возможностям ЕС странам, которые проходят процедуру вступления. К примеру, Украина может получить полноценный доступ к рынку ЕС еще до вступления. Однако эти изменения еще предстоит утвердить.

Сколько времени займет вступление в ЕС

С 1 июля в ЕС начинается председательство Венгрии, поэтому необходимо принять переговорную рамку до этого времени. Рамка утверждается Советом ЕС после консультации с Украиной. Насколько быстро удастся выполнить все условия по 33 переговорным разделам – вопрос открытый. К примеру, Албания является кандидатом в ЕС с июня 2014-го. "Полномасштабная война кардинально изменила ситуацию", – объясняет Нагорняк. Агрессия РФ подтолкнула Европейский Союз к скорым решениям, изменению политической позиции. Еще недавно было трудно представить, что Украина настолько быстро обретет статус кандидата.

Никто не может исключать, что так же стремительно произойдет и выполнение всех условий для подписания договора о вступлении. Однако, по всей видимости, процедура затянется еще на несколько лет.

Опыт других стран показывает, что весь механизм вступления занимает не менее 5-8 лет. Часть пути Украина уже прошла. При этом изменение процедуры вступления и принятия специальных условий для Украины также может затянуться на длительный период. Так что вполне возможно, что Украине выгоднее пройти полную процедуру, которую при условии выполнения рекомендаций не сможет саботировать даже Венгрия.

"Мы будем полностью отвечать критериям ЕС максимально быстро. Знаем, что это очень амбициозно, но за последние два года Украина доказала, что невозможное возможно. Так что членство в Евросоюзе мы рассматриваем не как дальнюю перспективу, а как набор шагов, которые мы способны выполнить в ближайшие годы", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в феврале 2024-го.