Каким должно быть Соглашение о членстве Украины в ЕС: Стефанишина назвала основное условие

Соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно иметь никаких территориальных ограничений, как их не имело и соглашение об ассоциации. В Еврокомиссии есть специальная процедура, которая предусматривает рекомендацию по странам, где часть территории не находится под контролем государства.

Украина на межправительственной конференции в июне будет выходить именно из этой позиции. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Что касается войны и членства в ЕС, это моя принципиальная позиция, которая основывается на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Она была подписана, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. Но Соглашение об ассоциации не содержит ни слова, связанного с ее территориальным применением, так же и договор о членстве Украины не должен содержать таких ограничений", – сказала она.

По словам Стефанишиной, есть специальная процедура Еврокомиссии, которая предусматривает рекомендацию по осуществлению деятельности в стране, где часть территории не находится под эффективным контролем, например, как в случае Кипра.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина в своей переговорной рамке, которую она будет представлять на первой межправительственной конференции в июне, будет исходить из того, что не может быть никаких ограничений по территориальному применению Соглашения.

"Евроинтеграция будет от Севастополя в Киев", – подчеркнула чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшее время Украина начнет свой путь в Европейский Союз. Глава государства отметил, что фактически переговоры об этом могут начаться уже в июне.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что полномасштабная война России против Украины дала сигнал Европейскому Союзу предоставить членство большему количеству государств. Блоку следует до 2030 года принять реформы, необходимые для нового расширения. Победой станет усиление международного влияния ЕС.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает, что наша страна готова к переговорам по вступлению в блок. Она подчеркнула, что Украина "находится на правильном пути".

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