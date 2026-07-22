Украина должна изменить налоги: МВФ выдвинул конкретные требования и семь сроков

Международный валютный фонд (МВФ) обновил перечень структурных маяков для Украины в рамках программы расширенного финансирования EFF. В целом документ содержит семь обязательств, большинство из которых касаются налоговой и бюджетной политики. Среди них – налогообложение доходов от цифровых платформ, изменения правил для международных посылок, реформа налогового законодательства, новые требования к НКРЭКП и Государственной налоговой службе.

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Об этом говорится в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, обнародованном после пересмотра программы EFF. По его результатам фонд утвердил транш в размере $690 млн.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") после обнародования меморандума заявил, что принципиально новых требований документ не содержит. По его словам, большинство структурных ориентиров уже были предусмотрены программой сотрудничества с МВФ, а сейчас в основном уточнены или перенесены сроки их выполнения.

Первый дедлайн – уже до конца июля

Ближайшее обязательство Украина должна выполнить до конца июля. Оно состоит из двух частей:

окончательно ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (соответствующий закон уже принят во втором чтении и направлен на подпись президенту);

отменить освобождение от налогообложения импорта недорогих товаров, поступающих почтовыми отправлениями.

Законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро правительство пока даже не внесло в парламент. Это может затруднить выполнение обязательства, ведь Верховная Рада уже ушла на перерыв до середины августа.

Что необходимо сделать до конца 2026 года

До конца августа правительство должно внести в парламент изменения в Налоговый кодекс сразу по двум направлениям. В частности:

первый блок предусматривает гармонизацию украинского законодательства со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о реформе правил трансфертного ценообразования, обязательном применении принципа "вытянутой руки" и ограничении механизмов минимизации налогов в соответствии с европейской директивой ATAD.

с европейской директивой ATAD. второй блок касается возмещения НДС. Предлагается повысить порог для проведения внеплановых налоговых проверок с нынешних 100 тыс. грн до 1 млн грн.

До конца октября Украина должна принять законодательство, которое гарантирует независимость НКРЭКП и усовершенствует процедуру отбора членов регулятора.

На конец декабря установлены еще два дедлайна. К этому времени должны быть:

утверждены новые ключевые показатели эффективности (KPI) для Государственной налоговой службы ;

; подготовлены новые правила борьбы с уклонением от уплаты налогов через использование упрощенной системы налогообложения, то есть через "ФОПы".

Часть реформ отложена

МВФ согласился перенести отдельные обязательства. В частности, до конца апреля 2027 года Украина должна внедрить изменения, предусматривающие отмену льготы по НДС для части "ФОП" и повышение порога обязательной регистрации плательщиков НДС с 2028 года. Изначально эти решения планировалось принять еще в 2026 году.

Также на несколько месяцев перенесены сроки выполнения еще двух предыдущих обязательств. До конца сентября 2026 года НАПК должна внедрить риск-ориентированную систему проверки деклараций должностных лиц.

Кроме того, до конца октября 2026 года должен быть подготовлен анализ квазифискальных расходов в энергетическом секторе. В документе должна быть дана оценка действующих субсидий в сферах электроэнергии, газа и теплоснабжения и предложены варианты их реформирования с защитой социально уязвимых потребителей. В подготовке этого анализа МВФ будет оказывать техническую помощь Министерству энергетики.

О какой программе МВФ для Украины идет речь

Программа Extended Fund Facility (EFF) – это четырехлетняя программа расширенного финансирования Международного валютного фонда, которую Украина получила в марте 2023 года (рассчитана до 2027 года). Ее общий объем составляет $15,6 млрд, а главная цель – помочь стране сохранить макрофинансовую стабильность во время войны, поддержать государственный бюджет и провести необходимые экономические реформы.

Финансирование Украина получает не сразу, а отдельными траншами. Для этого правительство должно регулярно проходить обзоры программы и выполнять согласованные с МВФ условия. Они делятся на:

количественные критерии – например, касающиеся бюджетного дефицита или международных резервов;

– например, касающиеся бюджетного дефицита или международных резервов; так называемые структурные маяки – конкретные реформы или законодательные изменения, которые страна обязуется реализовать в установленные сроки.

Именно такие структурные маяки МВФ обновил после очередного пересмотра программы. Их выполнение является одним из условий получения следующих траншей финансовой помощи от Фонда.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Кабинет министров при содействии МВФ разрабатывает "дорожную карту" повышения тарифов на электроэнергию и газ. При этом будет действовать "механизм социальной защиты уязвимых домохозяйств" (вероятно, речь идет о субсидиях).

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