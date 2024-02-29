Экспорт бензина из России остановится с 1 марта: что это означает

Россия официально ввела запрет на экспорт бензина с 1 марта. Это уже второе такое эмбарго за последние полгода. Причиной введения ограничений стал дефицит автомобильного топлива на российском рынке. К нехватке бензина, очевидно, привела серия атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РФ, а также аварии на таких предприятиях. Такой запрет сократит экспортные доходы Кремля.

Постановление о запрете экспорта бензина утвердило правительство РФ 29 февраля, сообщают федеральные пропагандистские СМИ. Они указывают, что эмбарго "позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива". По сути, такая формулировка и означает, что России нужно преодолеть дефицит на внутреннем рынке.

Эмбарго будет действовать минимум полгода. Оно затрагивает поставки всех видов бензина в подавляющем большинстве экспортных направлений.

Исключением станут страны-члены Евразийского экономического союза, Монголия, Узбекистан и аннексированные территории Грузии. Кроме того, разрешается вывозить из РФ бензин для личного пользования и оказания гуманитарной помощи.

Также российские НПЗ обязали продавать 16% дизельного топлива на бирже. До 1 марта эта обязанность была установлена на уровне 12,5% от общего объема.

Россия после атак дронов на НПЗ только в январе-2024 лишилась 37% экспорта бензина. Местные эксперты уже сравнивали ситуацию с прошлогодними ударами самой РФ по украинской энергетике и отмечали, что теперь "настал черед России".

Атаки на НПЗ в 2024 году с начались ударов по объектам "Роснефти" и "Новатэка" в различных регионах России. Также в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-Янос". Это привело к серьезным последствиям, включая пожар на Туапсинском НПЗ "Роснефти", который вынудил предприятие прекратить производство.

Предыдущий запрет на экспорт автомобильного топлива РФ вводила в конце сентября 2023 года из-за стремительного роста внутренних цен на бензин и дизель. В начале осени-2023 в некоторых регионах РФ даже возник дефицит горючего.

Эти ограничения были сняли в середине ноября-2023. Россия не раскрывает данные о том, сколько валютной выручки было недополучено из-за запрета. Однако следует учитывать, что продукция нефтепереработки является одной из важных экспортных отраслей для РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля соврал о небывалых экономических успехах РФ. По словам хозяина Кремля, Россия – уже едва ли не лидер глобальной экономики и скоро якобы войдет в топ-4 самых сильных экономик мира.

В то же время, по прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих расходов на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

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