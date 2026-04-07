Цена на российскую нефть достигла рекорда за 13 лет: что это значит для Кремля

Цена российской нефти марки Urals подскочила до самого высокого уровня за более чем 13 лет – $116 за баррель. Резкий рост (втрое по сравнению с началом 2026 года) произошел на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и сокращения мировых поставок сырья. Впрочем, номинальная высокая цена еще не означает пропорционального роста реальных доходов Кремля, хотя они и увеличиваются.

Так, по данным Bloomberg, в начале апреля в порту Приморск – ключевом нефтяном хабе РФ на Балтийском море – Urals торговалась по $116,05 за баррель. Это почти вдвое выше цены, заложенной в бюджет РФ на 2026 год ($59), а также в 3,3 раза превышает цену по состоянию на началом января-2026 ($35,4). В черноморском порту Новороссийск цена также превышала $114 за баррель.

Главный фактор подорожания российской нефти – ситуация на Ближнем Востоке. Из-за конфликта вокруг Ирана:

часть мировых поставок нефти оказалась под угрозой;

ключевой маршрут через Ормузский пролив оказался заблокированным;

как результат – глобальные котировки пошли вверх, "подтянув" и российский ресурс.

Дополнительно на динамику повлияло мартовское решение США временно смягчить санкции в отношении уже загруженной российской нефти. Именно после этого Urals начала дорожать все быстрее, что отражено на графике выше.

Почему Кремль все равно не получает максимум выгоды

Несмотря на рекордные цены, нефтяные доходы Москвы остаются ограниченными, отмечают аналитики. Они перечисляют следующие причины:

удары Украины по НПЗ и портам срывают экспортные отгрузки;

сохранение санкционного давления, которое влияет на продажи и страхование поставок;

возникают проблемы с логистикой, особенно на Балтийском направлении (до 40% морского экспорта) – как из-за санкций и украинских ударов, так и из-за перегрузки инфраструктуры.

В результате часть потенциальной прибыли теряется еще до момента продажи. Ее "съедают" расходы на доставку и посредники. В то же время неожиданные доходы от нефти все равно снижают давление на финансы Кремля.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, только за первые две недели боевых действий между Ираном и США и Израилем в марте Кремль заработал на экспорте энергоресурсов $10 млрд. Глава государства тогда призвал весь мир способствовать завершению войны.

"Все заработанные деньги она (Россия. – Ред.) безусловно вкладывает в оружие. Оружие как минимум против нас. Поэтому России выгодна долгая война, ну а весь мир должен делать все, чтобы войны заканчивались", – отмечал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию 134А, что повлекло за собой ослабление нефтяных санкций. Этот шаг позволил государству-агрессору дополнительно заработать до $2 млрд, что аналитики сравнивают с одним днем бюджета РФ.

Кроме того, в Евросоюзе пока не планируют одномоментно вводить полный запрет на импорт российских энергоресурсов. Брюссель хоть и "закручивает гайки", но делает ставку на поэтапный отказ.

