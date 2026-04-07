Украину атаковал снегопад: отдельные области сильно вхурделило. Видео

Во вторник, 7 апреля, западные и северные регионы Украины накрыло снегопадом. Аномальное выпадение осадков фиксируются в трех украинских регионах.

Видео дня

Об этом информируют местные Telegram-каналы. Уже активно снежит в Житомирской и Хмельницкой областях, тогда как в других регионах фиксируют сильный ветер и дождь.

Где ухудшилась погода

Метель уже накрыла дороги и населенные пункты в двух западных регионах. В сети пользователи публикуют видео, где зафиксированы обильные осадки в виде снега.

В то же время в других украинских регионах наблюдается существенное ухудшение погоды. В частности, в Ивано-Франковской области царят сильные порывы ветра и дожди, температура воздуха резко падает.

Синоптики предупреждают, что такая погода может сохраняться и в дальнейшем, а в отдельных областях возможно дальнейшее осложнение метеорологической ситуации.

По этому поводу в Укргидрометцентре, согласно прогнозу погоды, снега не предвидится. В Тернополе и Луцке ливни, в Хмельницком и Житомире снежная крупа, местами с градом. На севере же фиксируются ливни в Чернигове и Сумах.

Особое внимание синоптики обращают на ситуацию на дорогах, призвав водителей быть максимально осторожными, соблюдать безопасность во время дорожного движения, а по возможности – воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Напомним, в некоторых районах Киева во вторник, 7 апреля, во второй половине дня пошел дождь с градом. Размер отдельных льдинок достигал 2-3 миллиметров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!